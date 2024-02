I Midtøsten er en frisør mer enn bare en frisør!

Jeg kjente en frisør. Han var poet. Men poeter tjener ikke godt, så han jobbet som frisør. Og det var ikke så ille egentlig. Det var alltid stor kø hos ham. Først og fremst kokte han kaffe til kundene sine. Jeg var vitne til hvordan han snakket med kundene. Han husket alle kundenes navn, visste historiene deres og kjente deres interesser. Han kunne snakke om forskjellige temaer - litteratur, politikk, jenter, klassisk musikk, hvordan man best griller grønnsaker, astronomi, fotball, fortelle vitser om svigermora osv. Folk likte ham. Jeg vet ikke om det er slik i Norge, men i Midtøsten er frisøren en viktig person i samfunnet. I denne kulturen betyr å være frisør å være en hyggelig person, en slags venn, en interessant kar å prate med. Rashid fra Syria - onkelen hans var frisør. Da Rashid var barn, likte han å besøke frisørsalongen der onkelen jobbet. Det luktet alltid parfyme der, og onkelen og kundene fortalte så mange interessante historier. I dag er Rashid en voksen mann i sine beste år. Og han er frisør. I Syria, i Aleppo, hadde familien et lykkelig liv. Men så begynte borgerkrigen i Syria. Hele byen lå i ruiner, tusenvis av mennesker ble drept. For å redde familien måtte de flykte til Libanon, til Beirut.

Der jobbet Rashid i åtte år som frisør. Jeg kjenner byen. Beirut er en helt spesiell by. Hvert kvartal har forskjellige fellesskap, koloritt, kulturer og tradisjoner. "Hvor i Beirut?" spurte jeg. "På Burj Hamud, i de armenske kvarterene," sa Rashid. "Jeg jobbet der i åtte år, og det var mer enn nok for meg til å tro at Rashid er en dyktig frisør. Akkurat i Burj Hamud, i de armenske nabolagene i Beirut, setter de de høyeste standardene. Familien trivdes i Beirut, men Libanon var heller ikke trygt. I oktober 2020 flyttet familien, med hjelp fra FN, til Norge, til Verdal. Fra første dag likte Rashid og familien landet. Han og kona gikk på Møllegata voksenopplæring og lærte språket. Det er bare litt over tre år siden. Og for en uke siden, midt i Verdal, åpnet de en ny frisørsalong. Det var en hyggelig overraskelse for meg. Tidligere var det en eksotisk matbutikk her - Verdal Butikk. Men i dag har den blitt forvandlet til en moderne frisørsalong. Alt er i en original og vakker stil.

Det er sant - lykken kommer aldri alene

Det var en spesiell dag for familien. De pyntet salongen, bakte kaker, lagde kaffe og andre drikker for besøkende. Den første kunden var en norsk mann. "Jeg gikk forbi og så at det hadde åpnet en ny frisørsalong midt i byen," fortalte Lars. Han var den første kunden til «Magisk Saks». -I morgen skal jeg til England for å heie på Liverpool på stadion, fortalte Lars, -Og det var en fin idé å klippe meg først. Jeg er veldig fornøyd med den nye frisørsalongen i byen! Alt er fint og stilig her. Og Rashid er en hyggelig fyr og dyktig frisør. Der traff jeg en vakker dame med en flott frisyre. Det viste seg at hun var kona til Rashid. Enda mer overraskende var det at det var nettopp Rashid som var hennes frisør! Slik lykke! Det er sant - lykken kommer aldri alene. "Vi investerte 130 000 kroner i vår frisørsalong," fortalte Rashid. "Selv frisørstolene bestilte vi fra Italia. Vi vet at det er mange frisørsalonger her i Verdal, og det er bra. Vi er ikke redde for konkurranse. Vi har frisører for damer, herrer og barn.

Dette er en lykkelig og heldig familie til i verden!

For å holde tritt med utviklingen, lærer Rashid mye og deltar på kurs. "Hvorfor er jeg frisør?" spør Rashid og svarer: "Fordi jeg elsker mennesker. Jeg elsker å snakke med dem. Jeg elsker at folk ser vakrere ut etter jobben min." Rashid er en lykkelig person. Det er ikke nok at han har drømmejobben sin, det er ikke nok at han har en vennlig og lykkelig familie; i tillegg bor de i verdens vakreste, tryggeste land, der det bor fantastiske mennesker. "Det var vår drøm å bo i et vakkert, demokratisk og trygt land," sier Rashid. "Nå drømmer vi om å jobbe, betale skatt, bli uavhengige av NAV og kjøpe hus. "Mamma mi, søstera hennes, barna og barnebarna bor her i Verdal," forteller Rashids kusine. "Vi trives godt her; gutten min har norske venner, han drømmer om å bli pilot, og datteren vår studerer for å bli lege." Uten tvil er Rashids familie en stor ressurs for Norge. De er stolte og glade for å ha startet en ny frisørsalong her i Verdal. "Dette er en stor dag for oss," sier Rashid. "Å ha et mål er allerede en stor glede. Vi har det. Dette er en lykkelig og heldig familie til i verden!

Vili fra Armenia