Ramadan er en måned med obligatorisk faste for muslimer og er en av de fem søylene i islam. I løpet av denne måneden går muslimer til bønn mer ansvarlig enn i vanlige måneder, leser Koranen, gjør gode gjerninger, deler ut frivillige og obligatoriske almisser. I løpet av Ramadan-måneden nekter troende muslimer å spise, drikke, røyke og ha intim kontakt på dagtid. Fasten begynner om morgenen og slutter etter solnedgang. Fastemåneden avsluttes med Eid al-Fitr, som er muslimenes største høytid. Eid al-Fitr begynner ved solnedgang den siste dagen i Ramadan, og varer hele neste dag. Høytiden feires hjemme og i moskeen. Man gir hverandre gaver, har på seg festklær, pynter hjemmet og spiser et festmåltid. Jeg feiret ikke jul i hjemlandet mitt fordi ingen jeg kjenner feirer jul, også fordi vi er en muslimsk familie. Noen feirer jul i Syria, men de fleste feirer Eid. Og Eid er nesten det samme som jul, bare for muslimer. Det er to Eider hvert år. Første Eid varer i tre dager og heter Eid Al-Fitr. Den andre Eid varer i fire dager og heter Eid Al-Adha. Vi feirer Eid, og hele familien samles og har på seg fine klær. Vi kjøper masse forskjellig godteri og lager god syrisk mat. Vi får besøk av slektninger, naboer og venner. Om morgenen kommer det mange barn som banker på døren. De sier "Eid Mubarak", og så gir vi dem godteri. Nå bor jeg nesten alene i Norge, og når det blir Eid, er det ikke det samme som når jeg er med familien min. Hamid

Fra Syria