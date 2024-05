En svært viktig person etter min mening er Hayao Miyazaki. En japansk illustratør, regissør og animatør. Han grunnla Studio Ghibli, et animasjonsstudio. Hvis du ser filmene hans, vil du bli imponert. Animasjonen er unik, og temaene han tar opp er utformet for både barn og voksne. Han skriver om viktigheten av naturvern, vennskap og familie. Faren hans var direktør for produksjon av flyseter, så han ble fascinert av fly fra barndommen av. Han elsket teknologi og fly, men han fordømte også bombingen av Japan med atombomber. Derfor er mye av arbeidet hans viet til å kritisere og latterliggjøre menneskets ønske om å erobre verden.

Den andre personen er Alexander von Humboldt. Takket være Humboldts forskning ble det vitenskapelige grunnlaget for geomagnetisme lagt. Han er far til vitenskapen og økologi. Han bidro også til vitenskapen om klimatologi ved å gi oppmerksomhet til studiet av klima. Han utviklet metoder for å kartlegge isotermer, kompilerte et kart over deres utbredelse og la faktisk grunnlaget for klimatologien som en vitenskap. Han beskrev i detalj de kontinentale og kystnære klimaforskjellene og etablerte arten av deres varierte mønstre.

Den tredje viktige personen er Serge Lifar. Ballettdanser og koreograf, som beviste for verden at ukrainere ikke bare er gode sangere, men også enestående dansere. Som innbygger i Kiev var han kjent i Paris som en av de mest fremragende danserne på 1800-tallet, og ble kalt "dansens gud" og "ballettens gode geni". I løpet av sine 26 år i karrieren har Lifar oppnådd mye: Han grunnla Danceakademiet ved Grand Opera, ledet Instituttet for koreografi og Dance Universitet i Paris, og trente 11 verdensberømte ballettstjerner. Kjente kunstnere som Pablo Picasso og Marc Chagall drømte om å designe kostymene til hans forestillinger, og Lifar nektet til og med å samarbeide med Salvador Dali på grunn av hans overdrevent ekstravagante stil. Fram til slutten av livet forble Lifar, som emigrerte til Vesten på begynnelsen av 1920-tallet, en trofast patriot og avsto flere ganger fra fransk statsborgerskap, og forklarte at han alltid ville være ukrainer og at ingen prakt i Paris ville kunne fordrive hans melankoli for det majestetiske i Ukraina.

Marharyta fra Ukraina