De sterke båndene mellom Ukraina og Norge skal bli mer synlig. Norges første ikke-skandinaviske dronning skal få et minnesmerke i Oslo. Ukraina og Norge har en lang historisk forbindelse – Vi er glade for at Oslo i løpet av året vil få et minnesmerke over dronning Ellisiv, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding. – Dette er med på å understreke og minne oss om de historiske båndene mellom Ukraina og Norge, og mellom Kyiv og Oslo. Det er også av symbolsk betydning at Ellisivs mann, kong Harald Hardråde, regnes som Oslos grunnlegger, sier byrådslederen. Det er Oslo kommune ved Kulturetaten som sammen med Norsk Billedhuggerforening nå ønsker å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie og den historiske forbindelsen mellom landene. De var viden kjent som fryktløse, sterke og dristige, og Harald sluttet seg til dem. I årene 1034-43 tjenestegjorde han først ved fyrst Jaroslavs hird i Kijev og siden i den bysantinske hæren. Harald stod så høy i kurs hos fyrst Jaroslav at han fikk gifte seg med fyrstens datter Jelisaveta som i Norge ble kalt Ellisiv av Kyiv. Elisabeth eller Jelisaveta ble født i Kyiv som datter av prins Jaroslav I av Kyiv og prinsesse Ingegjerd Olofsdatter. Hun var søster av Anne av Kyiv, som var dronning og regent av Frankrike og gift med Henrik I av Frankrike. En annen søster var Anastasia av Kyiv, som var dronning av Ungarn og gift med Andreas I av Ungarn. Fagrskinna saga sier at rundt 1030 møtte Harald Hardråde datteren til Jaroslav den vise og ba om hennes hånd. Jaroslav den vise nektet imidlertid fordi Harald ikke hadde noe rike eller penger til brudens medgift. Rundt 1034 dro Harald fra Kyiv til Bysants. Morkinskinna-sagæn sier at Harald giftet seg med Ellisiv vinteren 1043-1044, umiddelbart etter å ha kommet tilbake fra Konstantinopel. I Heimskringla skriver Snorre at Ellisiv fødte Harald to døtre etter de har kommet tilbake til Norge: Maria og Ingigerd sannsynligvis oppkalt etter kona til Jaroslav og mor til Ellisiv - Ingigerd. I 1045 fulgte Jelisaveta, eller Ellisiv som hun ble hetende, Harald til Norge hvor hun ble dronning da Harald tvang sin nevø kong Magnus den gode, sønn av Olav Digre, til å dele riket med seg. Ifølge Snorre ble Oslo grunnlagt rundt år 1048 av Harald Hardråde og hans hustru Jelisaveta Jaroslavna. Harald ville ta den engelske tronen når han ble fri, og i begynnelsen av september seilte han ut med en stor flåte på rundt 300 skip sammen med sønnen Olav. Ferden gikk via Shetlandsøyene og Orknøyene. Jelisaveta Jaroslavna fulgte Harald til England i 1066. Med i følget var broren til kong Harald Godwinson, Toste Godwinson. Mens Harald og Toste kjempet i Yorkshire, nærmet Harold Godwinson seg raskt sørfra med store styrker og overrasket nordmennene. Harald Hardråde og mesteparten av hæren hans tapte slaget ved Stamford Bridge 25. september 1066. Harald Godwinssons hær led også store tap, noe som gjorde den til et lett bytte for Vilhelm Erobreren da han kom fra Normandie senere samme år. Slaget ved Stamford Bridge regnes som slutten på vikingtiden og begynnelsen på middelalderen i Norge. Olav og hans kone Jelisaveta Jaroslavna tok med seg farens lik til Norge, der det ble gravlagt i Trondheim, i Haralds egen Mariakirke i Nidaros. Paret levde lykkelig i nesten tjue år i Norge. Etter hans død giftet Jelisaveta Jaroslavna seg på nytt og ble dronning av Danmark. Andrii fra Ukraina

Foto: Andrii