Vinteren er en fantastisk tid på året. Om vinteren daler snøfnuggene ned fra himmelen som dansende krystaller. Alt glitrer og skinner. Folk, spesielt barn, elsker vinteren. For barna er vinteren deres favorittid på året – å lage snømenn, bygge snøslott, kaste snøballer, gå på ski og skøyter. Vinteren er virkelig en glede. I tillegg er den en av de mest betydningsfulle tidene på året med høytidene jul og nyttår. Verden venter på et mirakel. Men situasjonen er helt annerledes i Ukraina. Selv ukrainske barn gleder seg ikke til vinteren. Ukraina er i krig, med ødelagte byer, mange skjebner, og tusenvis av døde.

En ukjent tok vare på oss og kjøpte det vi så desperat trengte (fra dagboken til Vera K., byen Gorlovka, Donetsk-regionen) "Sirenen lyder uavbrutt i tjue minutter. I det tjueførste minuttet, nei, i det tjueandre, kom bestefar hjem med et lite grantre i hånden. -Å, disse krigsrampene, kan de ikke roe seg ned! La oss ta en pause hjemme og pynte treet litt, for i dag er det jul! -Han kom med treet! Det hadde vært bedre om du tok med noe å spise! Det er ingen mat i huset i det hele tatt; hva slags ferie er det uten deilig mat? - uttrykte bestemoren sin misnøye høyt og gjemte seg i et varmt sjal for å unnslippe kulden i huset. -Mine kjære, ikke krangle!, mamma grep inn i samtalen. – Vi skal ha mat i dag. Jeg lagde kyllingsuppe til oss, selv om det ikke er kylling i det hele tatt. Men vi skal spise og late som om det er der... Lydene fra sirenen stoppet, men kraftige eksplosjoner fulgte etter. Huset vårt ble sterkt rystet, og vi kunne knapt stå oppreist. -Jeg foreslår at vi setter oss ned ved festbordet så snart som mulig og takker Gud for at vi lever. Det er mulig at strømmen går snart; den går alltid ut under eller etter kraftig beskytning. Mamma foreslo. Vi fulgte hennes råd og satte oss ved bordet. Jeg kom med et lite forslag. – La hver av oss fortelle hva vi drømmer om. Julenatt er en tid for mirakler og magi. Jeg tror at Herren i dag vil oppfylle den kjæreste drømmen til hver enkelt av oss. Jeg drømmer om at krigen snart vil ta slutt, og at alle flyktninger og fordrevne vil kunne vende hjem til sine byer. – Jeg har så lyst på en varm dusj med velduftende såpe, sa mamma. – La det være ekte kylling i suppen min, ikke bare en drøm om det, dette var bestemorens ord. -Jeg vil ha, jeg vil ha masse sjokolade. Jeg har allerede glemt hvordan det smaker, sa den yngre søsteren, som hadde vært stille hele denne tiden. – Å, jeg skulle ønske jeg hadde mer medisin... mer! Dråper mot hjertesmerter og piller for å stoppe hodet fra å snurre. Apotekene i byen vår har vært stengt lenge... Plutselig gikk strømmen. Det banket på døren vår. Mamma åpnet døren ved berøring, og huset vårt ble fylt med sterkt lys fra vokslys. Sammen med lyset kom tre personer inn i huset vårt. To menn og en jente. -Vi er et team av frivillige kalt "Engler av Godhet". Vi tok med en liten julefeiring til dere. På denne fantastiske julekvelden fikk hvert av mine familiemedlemmer det de hadde drømt om så lenge. En ukjent tok vare på oss og kjøpte det vi så desperat trengte.

Folk i hjemlandet mitt trenger støtte for å overleve vinteren I dag har mange ukrainere ikke muligheten til å feire jul fullt ut. De som bor i fiendens ildlinje, trenger grunnleggende nødvendigheter som personlig hygieneartikler (sjampo, såpe, tannkrem), mat og varme klær. Her i Levanger har vi mange ukrainske flyktninger. Selv om de trives i Norge og føler seg trygge, tenker de fortsatt på hjemlandet sitt. Selv her i et fremmed land prøver de å hjelpe hjemlandet sitt. Nylig bestemte de seg for å arrangere veldedighetskonserter for å samle inn midler og sende til Ukraina. Alle inntektene fra konserten går til Ukraina, forteller en av arrangørene. - Folk i hjemlandet mitt trenger støtte for å overleve vinteren. Med disse midlene planlegger vi å kjøpe dieselgeneratorer, ved, varme klær og matvarer. Vi inviterer til veldedighetskonsert, som finner sted 3. desember kl. 17:00 i Nordic Harvest Mission-bygget. Under konserten vil det også være en innsamling av pengehjelp til ukrainske fordrevne. La flere mirakler skje i livene våre. Ukrainere, både barn og voksne, venter spente på gjester. De er så glade og stolte av at i et fremmed land kan de bidra til å hjelpe hjemlandet sitt. Bare kom og bli med! Hvis du ønsker å bidra til å støtte de tålmodige ukrainerne i hjertet ditt, kan du gjøre det ved å sende et hvilket som helst beløp til dette nummeret på Vipps: 777789, Lina Padura (Isaeva)

Alle barn har rett til å være glad. Foto: Ukrainsk barn