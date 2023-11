I denne teksten vil jeg fortelle om den kjente vitenskapsmannen Stephen Hawking, som er et forbilde for meg. I mange år har jeg vært interessert i vitenskap. Jeg leser mye vitenskapelig litteratur, hører på vitenskapelige forelesninger og ser på vitenskapelige filmer på YouTube. En stor oppdagelse i mitt liv har vært den britiske teoretiske fysikeren, kosmologen og forfatteren Stephen Hawking. Jeg har lest mange bøker av Stephen Hawking, slik som "En kortere tidshistorie" og "Rommets og tidens natur". Disse bøkene har forbedret mitt verdensbilde, og jeg har blitt en overbevist ateist. Ikke bare har bøkene til Hawking påvirket mitt liv, men også livet til dette mennesket. Hele livet har vitenskapsmannen vært syk med en alvorlig sykdom. Størstedelen av livet sitt satt han i rullestol og opplevde kraftig smerte. Stephen Hawking kunne ikke snakke og kommuniserte med hjelp av en datamaskin. Til tross for dette fortsatte Stephen Hawking å jobbe. Han skrev bøker, holdt forelesninger og populariserte vitenskap. Livet og den vitenskapelige virksomheten til Stephen Hawking er et stort eksempel på utholdenhet, tålmodighet, optimisme og hardt arbeid. Jeg beundrer intelligensen og sjelsstyrken til dette mennesket. Oksana fra Ukraina