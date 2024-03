Jeg har bodd i Norge en stund. Og jeg kan allerede fortelle hva jeg liker her og hva jeg ikke liker. Jeg vil gjerne skrive 10 ting jeg liker med Norge.

1. Dette er veldig vakre landskap. 2. Nordmenn er veldig hyggelige mennesker. 3. Sanger på norsk – det høres veldig bra ut. 4. Norsk jul – alle husene er vakkert dekorert med lys. 5. Norges holdning til miljø, naturvern og økologi. 6. Nordlyset og muligheten til å se dem fra vinduet. 7. Utdanningssystemet – barn er glade for å gå på skolen. 8. Gratis barnemedisin. 9. Fargerike trehus. 10. Bevaring av tradisjoner og forhold til ens historie.

For øyeblikket liker jeg alt med Norge. Kanskje over tid vil jeg begynne å merke noen ulemper, men nå er jeg fascinert av dette landet og de fantastiske menneskene. Jeg oppfatter alle naturlige forhold, en mindre verdens dag og andre ting som noe nytt og interessant. I noe negativt kan du finne noe positivt for deg selv.

Halyna Fihliharska

Fra Ukraina