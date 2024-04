En kvinne som lærer å elske og akseptere kjærlighet hele livet Jeg heter Anzhela Kucheruk, og jeg aner ikke hvordan jeg skal passe inn her, i det minste med den lille delen av meg jeg vil fortelle om. Det viktigste er at jeg er en god mor og kone. Jeg er 38 år gammel og kom hit fra Ukraina. Jeg snakker polsk, ukrainsk og engelsk, og har videregående spesialundervisning. Jeg er vakker og ser ut som stål på utsiden, men jeg er fortsatt livredd for tannleger, rotter og til og med hamstere. En kvinne som lærer å elske og akseptere kjærlighet hele livet. Noen ganger ser jeg ut som en av 300 spartanere, full av modighet, besluttsomhet og helt uten frykt, andre ganger som en liten, redd jente som ikke tør å se under dynen. Min livserfaring er en blanding av alle verdens sjangre der jeg alltid er hoved helten.

Jeg liker å lære noe nytt, møte nye mennesker og oppleve nye ting Jeg aksepterer absolutt ikke ordene "jeg kan ikke" eller "jeg klarer ikke å gjøre noe". Mine negative sider inkluderer at jeg kan være kresen i valg av venner, og at jeg ofte ikke svarer på telefonen fordi jeg rett og slett ikke vil. Jeg er også litt egoistisk og narsissistisk. Jeg kan rettferdiggjøre latskapen min, og jeg kan sove i 12 timer i strekk. Av og til tviler jeg på "hva om noe går galt?". Noen ganger kan jeg være frekk og sta. Mine sterke sider inkluderer at jeg liker å lære noe nytt, møte nye mennesker og oppleve nye ting. Jeg liker å lytte til andres livshistorier. Jeg vet at jeg kan forlate et sted som ikke interesserer meg. Jeg kan finne unnskyldninger for mine handlinger, uansett hvor dumme disse unnskyldningene kan virke. Jeg lærer også å finne lykke i hvert øyeblikk og små ting, og jeg er ærlig og ekte i mine følelser.

Lykke er å motta en SMS fra min eldre datter som sier "Mamma, jeg har det bra, takk for at du lærte meg alt jeg vet" Det blir en løgn hvis jeg sier at strikking, broderi eller, Gud forby, matlaging, er hobbyene mine. Jeg liker å fantasere, analysere og tenke. Noen ganger skriver jeg dikt. Og jeg elsker også å omorganisere møblene rundt i huset, å skaffe en ny designløsning med to gamle lenestoler, en sofa og en Sovjetisk møbelsett. Jeg liker å finne opp nytt interiør til et rom med gammelt blomstret tapet på veggene. For å være lykkelig trenger jeg en varm kaffe med melk klokken 06:30 om morgenen. På terrassen til vårt nye hus i Levanger, Norge, er drømmelandskapet synlig, byens lys har ennå ikke slukket overalt, og det er stille. Min kjære datter og mannen min sover fortsatt i sine varme senger. Lykke er å motta en SMS fra min eldre datter som sier "Mamma, jeg har det bra, takk for at du lærte meg alt jeg vet". Lykke er å lære en ny TikTok-trend sammen med min yngre datter og ha det gøy mens vi ler av videoer. Lykke er fred i sjelen og et varmt hjem. Klemmer med slektninger er en mulighet til å være sammen med dem, se gleden i øynene deres og deres helse.

Norge har alltid vært drømmelandet mitt Jeg har ikke begynt å skrive en bok, og jeg har aldri vært i havet. Jeg synes det er trist at Norge ikke grenser til Ukraina, og at jeg fortsatt ikke kjenner mine nye naboer i Norge. Norge har alltid vært drømmelandet mitt. Jeg ble forelsket i min fars historie om dette landet, et eventyr, vikingene og snømenn. Jeg elsker alt her i landet; fjell, skog, vinter snøstorm og knirkende frost. Nordmenn er forent med naturen, de blir ett med den, og respekten og tålmodigheten til folket i Norge mot absolutt alle er fantastisk. Jeg føler meg helt trygg her. Det ligner på hvordan et barn føler seg i morens armer. De siste årene av mitt liv har vært som en storm på en 12-punkts skala. Og først her kunne jeg føle meg rolig igjen og nyte å lytte til stillheten. Fem viktige ting jeg har gjort i livet mitt inkluderer å starte en familie, overvinne skyldfølelsen, forbedre engelsken min, fly på et fly og komme til Norge. Det jeg ikke har gjort i mitt liv er å gi tilbake € 200 til naboen min, gifte borte døtrene mine, lære norsk ennå, vært i Tadsjikistan, fullført oppussingen i huset mitt, kjøpt meg en bobil, turt å behandle tennene mine, gitt ut en samling av diktene mine, begynt å skrive en bok eller vært i havet.

Jeg tror på Herren Gud; han er kjærlighet, og kjærlighet styrer verden Hjemlandet mitt lukter av brød, markblomster, nyklippet gress og bestemors pannekaker. Mitt land, dette er et land hvor svartjorden er så tykk at "man kan smøre den på brødet". Ukraina - dette er naboer som du dyrker poteter med om våren og deretter synger sanger ved felles bord. Ukraina - dette er kraften inne i hver av oss. Dette er en vuggevise som bestemoren synger. Ukraina, dette er stedet hvor du kunne si "fy faen" for å gjemme deg under en varm ovn, gråte som ei lita jente, og fortelle faren hvor ille alle har det, og faren så på deg snilt, truet dem med fingeren og strøk deg på hodet, og det spiller ingen rolle at du allerede er 30 år gammel, det virker som om du er syv igjen. For øyeblikket savner vi fred i landet vårt; i mitt land, som alle land i verden, var det noen interne problemer, men dette er ikke så viktig nå. På grunn av mangelen på fred er det ikke nok lykke og godhet. Jeg tror på Herren Gud; han er kjærlighet, og kjærlighet styrer verden. Jeg tror også at mine slektninger, som har gått bort til himmelen, venter og beskytter meg.

Jeg drømmer om å besøke Tadsjikistan fordi mannen min ble født der Jeg drømmer om at barna mine skal være lykkelige. Og jeg vil også ha en bobil og reise rundt i verden. Jeg drømmer om å bli den gale bestemoren de kunne snakke om: «Å, hun er litt kokko, men det blir aldri kjedelig med henne». Jeg drømmer om å besøke Tadsjikistan fordi mannen min ble født der, og også Danmark, der min eldste datter dro. Men faktisk bor jeg allerede i landet jeg har drømt om hele livet og har vært forelsket i siden barndommen. Levanger er for meg nå som et hjørne av paradis gjemt blant pittoreske fjell og skoger. Etter at vi har fått nok søvn, går vi en tur i Levangers gater; det første som kommer til tankene, er at her ser absolutt fred og stillhet ut. Her er fortid og nåtid sammenvevd. Små gater og koselige bakerier, kveldslys og romantikk er som opptak fra en film om den amerikanske drømmen.

Noen i himmelen må ha bedt veldig pent om meg og familien min, og her er vi i Norge Levanger er et sted hvor sjelen helbredes. Det er som et antibiotikum som behandler angst og frykt på kort tid; det ligner på klemmene fra kjæresten - omsorgsfulle og milde. Vi drar også på sykkelturer med mannen min, går langs kysten og samler vakre skjell. Her i Levanger er det smilende og vennlige mennesker; de respekterer naturen og bryr seg om den. Levanger og Norge, dette er en drøm som har gått i oppfyllelse. Noen i himmelen må ha bedt veldig pent om meg og familien min, og her er vi i Norge. For å være ærlig, bruker jeg mye tid på telefonen i fritiden, men fra tid til annen går jeg med datteren min til barnehagen, som ligger i nærheten av huset mitt. Hver dag overgår Norge og nordmennene mine forventningene mine, men jeg ønsker virkelig at de skal lære oss å være lykkelige, rause og snille, slik de er. Og jeg drømmer også om at datteren min skal fortsette å studere her, for drømmen hennes er å bli veterinær, og jeg tror ikke det finnes et bedre land for å realisere denne drømmen. Anzhela

Fra Ukraina