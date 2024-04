Jeg har bodd i Norge i to år nå. Folk dør fortsatt i hjemlandet mitt, Ukraina. Mange hjelper meg med å tilpasse meg og unngå depresjon, og starte livet mitt på nytt her i Norge. Det fungerer heldigvis bra. Livet er enkelt i Norge. Frivillige, staten og Røde Kors hjelper til med dette. Nå er det lettere for meg å kommunisere med alle fordi jeg kan litt norsk. Norge gjør alt for at folk skal leve bedre. Norge er en velferdsstat, noe som betyr at alle innbyggerne skal ha sosial og økonomisk trygghet. Hvis du i en periode ikke kan forsørge deg selv og familien din, får du hjelp av staten. Norge har mange gode lover og regler, og alle skal betale skatt som går til fellesskapet. Det er høye skatter her, men takket være skattepengene kan alle mennesker få økonomisk støtte. Det er også gratis medisinsk behandling, men noen ganger betaler vi en egenandel. Det er ytringsfrihet her i Norge, og det er også religionsfrihet. Det er også likestilling mellom kvinner og menn og ulike grupper i samfunnet. Landet er demokratisk, og alle mennesker respekteres. I tillegg til alt dette er landet veldig vakkert med vakker natur, mange store skoger, mange høye fjell og lange fjorder. Jeg liker virkelig dette landet.

Tetiana Kryzhevska