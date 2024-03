Forskere hevder at tid er en konstant verdi, men noen av dem påstår også det motsatte. Vi vil krangle om dette emnet. Enda bedre, la oss forestille oss hva som kunne skje hvis vi hadde muligheten til å reise i en tidsmaskin. Hvor mange historiske feil kunne vært forhindret, og historien til mange steder ville vært helt annerledes. Men vi er ikke magikere, vi kan bare fantasere. Mine fantasier er stort sett veldig praktiske. Hvis jeg hadde muligheten til å reise gjennom tiden, ville jeg valgt å reise til fremtiden. Jeg skal forklare hvorfor. Jeg er ikke bare praktisk, men også litt merkantil. Jeg er enig i påstanden om at den som eier informasjonen eier verden. Jeg ønsker ikke å eie verden, men mer fortjeneste for informasjonen som mottas, ville være nyttig for meg. Derfor ville jeg med stor glede bli transportert (en gang til) til fremtiden for informasjon. Informasjonen som innhentes i fremtiden kan brukes til personlig berikelse, nemlig sportsbetting - utfallet av fotballkamper. Og jeg vil også tenke på andre mennesker. Du kan lære om konsekvensene av eventuelle politiske handlinger eller beslutninger i fremtiden og advare ledere av stater eller innflytelsesrike organisasjoner (som MI-6) om konsekvensene av deres beslutninger eller handlinger i fremtiden, noe som kunne skje ved å reise i en tidsmaskin.

Natalia Khorshun

Fra Ukraina