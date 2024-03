Nawruz Mubarak! Nawruz er den eldste jordbruksfesten, og dens opprinnelse er knyttet til fremveksten av den jordbrukskalenderen. Nawruz ble feiret allerede for tre tusen år siden i henhold til solkalenderen - den 21. mars - på dagen for vårjevndøgn. «Nawruz» oversettes fra gammel persisk som «ny dag», og det markerer begynnelsen på det nye året - det er når vinteren trekker seg tilbake, og alt levende på jorden våkner til live, blir ung igjen, og naturen blir grønn.

På denne dagen frigjøres jorden og alt levende fra vinterens kalde grep, og alle er i feststemning.

Ja, det er en tro på at med ankomsten av Nawruz kommer gode engler ned til jorden. Det nye året i Iran vil begynne den 20. mars i år 24 kl. 19:15:28. Nawruz er en nasjonal høytid feiret av iranere fra nesten alle etniske grupper og religioner. Det er ikke vanlig å pynte juletre på iransk nyttårsaften; det er vanlig å dekke bordet.

I alle hjem, på alle kontorer og til og med i butikker, er det et sted der tradisjonelle gjenstander er lagt ut på et teppe. Det er totalt syv av dem, hver starter med bokstaven "s" og kalles Haft Seen. Sabze: spiret hvete gress - for fornyelse og foryngelse.

Samanu: persisk søt pudding - for overflod og fruktbarhet Senjed: søte tørkede lotusfrukter - for kjærlighet Serkeh: eddik - som et symbol på tålmodighet og visdom, oppnådd gjennom erfaring Sir: hvitløk - for god helse Sib: epler - for ungdom og skjønnhet Sumak: rød krydder - for å minne om soloppgangen.

Nawruz er en stor fest som varer flere dager. På denne tiden er det vanlig å besøke hverandre i Iran. Den siste dagen av de lange nyttårsfestene kalles Sizdah Bedar. Den er en naturfestival, der naturen våkner helt etter vinteren og kommer til sin rett på den 13. dagen. På denne dagen må man komme seg ut av huset og om mulig dra ut i naturen. Iranere, som allerede elsker pikniker, arrangerer virkelige festmåltider i nærmeste park.