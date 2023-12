Forbildet mitt er mamma. Jeg har mange grunner til å si at hun er mitt forbilde. Hun heter Parameswary Thanabalasingam og er husmor. Jeg har sett opp til mammaen min siden barndommen. Jeg har lært mange ting fra henne – å være aktiv hele tiden, å hjelpe andre mennesker uten å forvente noe tilbake, og å være ærlig og snill. Hun lærte meg at det viktigste er utdanning og hjalp meg til å være i den gode posisjonen jeg er i i dag. Hun har vært min støtte helt til nå. Jeg pleier å snakke med henne når jeg står overfor vanskelige situasjoner eller trenger råd. Jeg studerte medisin i Hviterussland og levde der alene i 7,5 år. Mammaen min var en av grunnene til at jeg fikk vitnemålet derfra. Hun lærte meg hvordan man lever alene når det er nødvendig, og hvordan man overlever i vanskelige situasjoner. Jeg ønsker å være og leve som min mamma i denne verdenen. Jeg er gift, og noen ganger ser jeg kona mi som mitt andre forbilde, for hun har vært grunnen til at jeg forstår nye ting i denne moderne verdenen. Jeg holder min mamma i den ene hånden og min kone i den andre som mine forbilder i dagens samfunn. Pira fra Sri Lanka

Foto: Sri Lanka