Jeg heter Tatiana og kommer fra Ukraina. Jeg snakker ukrainsk og russisk. Jeg har høy utdanning. Hjembyen min er vakker og en ferieby. Jeg ble født i byen Mirgorod i en militærfamilie, hvor faren min er testpilot. Etter å ha fullført skole og universitet, jobbet jeg som lærer ved Kharkov State Academy ved Institutt for fysiologi. Jeg har en fantastisk datter, Natasha. Som alle mennesker har jeg også svake sider, men jeg prøver å forbedre meg. Min styrke er at jeg elsker livet. Jeg er ganske flink til å tegne. Som barn ble jeg uteksaminert fra kunstskolen, og noen av maleriene mine er presentert på kunstutstillinger. Jeg elsker å lese og setter pris på poesi. For å bli lykkelig trenger jeg bare at mine nærmeste er friske og lykkelige. I dag bor vi i Norge. Landet er vakkert med utrolige landskap, og folket her er svært imøtekommende. En viktig ting jeg har gjort i livet mitt? Jeg har ikke tenkt mye på det. Jeg har prøvd å leve riktig. Når du har familie og barn, er det viktigste i livet ditt barnas lykke. Hva har jeg ikke gjort ennå? Jeg håper livet mitt ikke avslutter seg i morgen, og jeg har fortsatt masse tid til å gjøre viktige ting. Hva mangler jeg fra hjemlandet mitt? Før krigen i hjemlandet mitt hadde jeg alt bra – familie, en elsket jobb, velstand. Hva tror jeg på? Når det gjelder religion, tror jeg på Gud. Hva drømmer jeg om? Jeg tror på alle gode ting. Jeg planlegger å besøke forskjellige steder. Alle landene er vakre på sin egen måte, og overalt finnes det ting som er verdt å se. Og dette er så interessant. I dag bor vi i Levanger. Byen er liten og komfortabel. Jeg liker arkitekturen, den friske luften, skogen og fjellene. Og det viktigste – veldig vakre og imøtekommende mennesker. Jeg tenker å kjøpe maling (akvarell) og begynne å male. Tatiana fra Ukraina