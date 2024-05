Det finnes mange interessante perioder i menneskehetens historie, men for meg er 1920-tallet det mest fascinerende på 1900-tallet. Det var en svært interessant og intens epoke. Hvis en tidsmaskin blir oppfunnet i fremtiden, vil jeg definitivt reise tilbake til denne fantastiske tiden.

For det første begynte den utrolige musikksjangeren jazz å utvikle seg på den tiden. Jeg vil gjerne møte legendene innenfor denne sjangeren, som for eksempel Joe "King" Oliver, Edward "Kid" Ory, og selvfølgelig jazzkongen Louis Armstrong.

For det andre utviklet moten seg parallelt med musikken på den tiden. Etter min mening er klesstilen som ble skapt på 1920-tallet en av de mest interessante og minneverdige periodene innen motehistorien. Byen jeg gjerne ville ha besøkt på den tiden var New Orleans, som ennå ikke var den offisielle hovedstaden i delstaten Louisiana. Dette er byen der jazzmusikken ble født og utviklet. Men i tillegg til det er det mange interessante religiøse tradisjoner og legender knyttet til voodoo-magi i byen. Denne tidsperioden er en av de mest interessante for meg.

Mvh Oleksandra Krasnianska fra Ukraina