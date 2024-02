Hei. Jeg heter Dmytro, og jeg kommer fra Ukraina. Jeg kom til Norge 27. juni 2023.

I løpet av disse 6 månedene av oppholdet i Norge har jeg sett utrolig vakker natur. Jeg bor i Levanger, en fantastisk by med en vakker natur. Når jeg går langs fjorden, fylles jeg av utrolige følelser.

Det aller første jeg likte best var å fiske i denne fjorden. Deretter ble jeg overrasket over at det er mulig å kjøpe hvalkjøtt i en butikk her. Nå er det vinter, og det er veldig annerledes enn det jeg er vant til i Ukraina. For ikke så lenge siden falt jeg fordi det var veldig glatt.

Det var også en stor overraskelse for meg å se nordlyset; det var ekstremt vakkert. Jeg liker også veldig godt norske folk; de er veldig oppriktige og åpne.

Jeg vil si noe om helsesystemet i Norge. Det er veldig bra, men ventetiden er for lang etter min mening. Men mange nordmenn lever en sunn livsstil, og det er flott.

Jeg liker også veldig godt at Norge bryr seg om miljøet, selv om det er svært lite sollys om vinteren. Du har ikke tid til å venne deg til lyset før det allerede er natt.

Jeg la også merke til at nordmenn egentlig ikke liker å lage mat; de kjøper det allerede halvferdig i butikken. Kanskje jeg har dette inntrykket fordi jeg jobber som kokk i Ukraina, og jeg liker veldig godt å lage mat.

Dmytro

Fra Ukraina