Jeg heter Vitalii og kommer fra Ukraina. Jeg snakker russisk, ukrainsk og polsk. Jeg er 35 år gammel, født og oppvokst i Kremenchuk (Ukraina). Jeg er gift, vi har datter. Jeg har tjenestegjort i hæren og jobbet i politiet (sikkerhet). Men da krigen startet, ble vi tvunget til å flykte fra hjemlandet vårt på jakt etter et trygt sted. Det viste seg at det tryggeste stedet for oss i verden var det vakre landet Norge. Selv er jeg en positiv og vennlig person. Jeg liker at det er positive og vennlige mennesker rundt meg. Jeg er pålitelig, mottakelig og kommer alltid til å hjelpe hvis det trengs. Jeg er monogam, og for meg er familien det viktigste. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har negative sider, men jeg har to hobbyer: fiske og data. Disse inspirerer meg og gir meg glede. For å være lykkelig trenger jeg at alle mine nære og kjære er friske og at de jeg er glad i, er nær meg. Jeg tenkte ikke på det før, men i dag vet jeg at en fredelig blå himmel også er viktig for enkel menneskelig lykke. Jeg er en positiv person, og hvis jeg ikke liker noe, ser jeg alltid etter de positive sidene i alt. Nå bor jeg i Norge, og jeg trives godt her. Jeg liker folket i Norge; de er veldig vennlige og enkle å omgås. De er alltid klare til å hjelpe. I tillegg er det så mange muligheter for fiske – sjøer og innsjøer som er fulle av fisk. Norge hjalp oss da vi var i en vanskelig situasjon, og jeg håper at Norge kommer til å bli mitt hjemland. Jeg er fra Ukraina, og hjemlandet mitt er et vakkert land med rik jord, grønne skoger, og hager. Naturen er som i paradis – nattergaler synger, bekker renner, og stjerner skinner. Dessverre er hjemlandet mitt plaget av korrupsjon, noe som forstyrrer folks normale liv og velstand i samfunnet. Hva tror jeg på? Jeg tror på mirakler. Jeg drømmer om å reise rundt i verden og se Colosseum, Eiffeltårnet og Big Ben. Jeg trives godt i Levanger – en stille, vakker og komfortabel by. Levanger har fantastisk rent og smakfullt vann, vakker natur, fiskemuligheter og imøtekommende mennesker. Vitalii

Fra Ukraina