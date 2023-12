Navnet mitt er Galina Figlyarskaya. Jeg snakker ukrainsk og russisk. Jeg ble født og vokste opp i en ikke så stor by i sentrale Ukraina, Jmerinka. Jeg er 37 år gammel, gift med ektemannen Kostja, og vi har en datter, Milena. Hun er allerede er 10 år gammel. Jeg er fotograf. Før vi kom til Norge, bodde vi i byen Irpen. Når startet krigen, byen vår ble okkupert av russiske militære. I dag ligger over 70% av byen i ruiner. Når det gjelder mine svake sider, er jeg litt lat. Min sterke side er at jeg er snill. Jeg elsker å fotografere. For å bli lykkelig måtte jeg møte min kjære, og det har jeg gjort. I tillegg har vi datteren vår, som er vår glede. Men så skjedde det noe; nabolandet angrep og begynte å okkupere hjemlandet vårt. Vi begynte å hjelpe folk som led av krigen, men til slutt måtte vi flykte fra Ukraina. I dag bor vi i Norge, og her trives vi kjempegodt – menneskene, naturen, alt... Fra første dag i Norge har jeg følt meg utrolig rolig, men uansett savner vi hjemlandet vårt. Ukraina er et vakkert land med vennlige mennesker. Hjemlandet mitt er kjent for sin vakre natur og veldig interessante kultur og tradisjoner. Ukraina har en lang og trist historie, men vi tror oppriktig at det som skjer i Ukraina endelig vil føre til den etterlengtede friheten som mange generasjoner har drømt om. Hva tror jeg på? Det er et veldig vanskelig og omfattende tema, men for å være kort – jeg tror på Gud. Jeg drømmer om fred i verden. Tidligere drømte jeg som en vanlig jente om kjoler, blomster, men med det som skjer i hjemlandet vårt, drømmer vi bare om fred. I tillegg drømmer jeg om å besøke Frankrike, Kuba… Armenia - på grunn av den armenske musikken som alltid gir meg tårer og gåsehud. USA – spesielt New York. På grunn av filmen "Alene hjemme". Jeg har et sterkt ønske om å feire jul i New York en gang. Australia – det er så langt unna at turen føles som å gå til en annen planet. Vi elsker Levanger – en veldig liten, men samtidig veldig komfortabel by hvor vennlige mennesker bor med oppriktige smil. Her går jeg på norskkurs og lærer norsk. Når jeg har litt fritid, liker jeg å lese, tilbringe tid med familien og drømme litt. Sistnevnte er også en nyttig aktivitet. Galina fra Ukraina