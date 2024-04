På det knallsterke 90-tallet, som de kaller det i Ukraina, var jeg bare et barn. Min far ble tvunget til å jobbe hardt og effektivt for å forsørge vår lille familie på et anstendig nivå. Arbeidsforholdene var svært vanskelige den gangen. Det virket som om det var det, men folk ble enten forsinket med å betale lønn eller ikke betalt i det hele tatt. På den tiden involverte farens arbeid hyppige reiser rundt i Ukraina og et evig fravær hjemmefra. Under hans neste tur, som var om vinteren, brøt det ut en forferdelig snøstorm, som plutselig ble til en traumatisk svart is. Det fantes ingen mobiltelefoner den gangen, og enda mindre internett. Ifølge alle beregninger skulle pappa ha kommet tilbake for tre dager siden. Men han var ikke der og var ikke der... En nær familiemedlem antydet at det mest sannsynlig hadde skjedd noe uopprettelig med faren min på veien. Som for å forsterke det som ble sagt ovenfor, ble det vist en video i kveldsnyhetene, der en bil var snudd opp ned i snøen, akkurat som vår fars, presset inn i en lastebil. Sjåføren døde på stedet. Identiteten hans ble bekreftet. Jeg kan bare forestille meg hvordan moren min følte det i det øyeblikket. Selv om jeg var et dumt barn, så jeg hvor godt hun tok denne "nyheten"! Uten dramatikk, skrik eller hysteri la hun meg til sengs. Dessverre vet jeg fortsatt ikke om hun klarte å ta en lur den natten, i det minste i en time, eller om stille tårer ikke ga henne muligheten til å lukke øynene og lene seg rolig tilbake på putene... Tidlig om morgenen, før solen hadde stått opp, ble jeg vekket av en lyd. Jeg hoppet raskt ut av sengen min og løp for å se hva som skjedde... Og så besvimte jeg nesten av gleden som overveldet meg. På trappen til huset vårt sto min unge og så kjekke far, levende og uskadd. Jeg løp inn i armene hans, han løftet meg opp, jeg klemte meg mot hans kjære og så kjølige kinn, rett ved øret mitt, med hans kjølige pust hvisket han til meg: "Baby, pappa er hjemme!" Så satte han meg ned på bakken og tok ut en pose kjeks rett fra kisten. Med ærefrykt tok jeg imot denne gaven fra hendene hans. Jeg trykket pakken mot mitt lille hjerte. Kjeksene viste seg å være kalde og frosne... Pappa fortalte oss alt. Han ble fanget i en snøstorm, bestemte seg for å ikke risikere livet og vente. Det var ingen kommunikasjon den gangen, absolutt ingen, så han kunne på ingen måte varsle min mor og meg om beslutningen hans. Og vi ventet på ham i tide...

Lina Padura

Fra Ukraina