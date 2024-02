Jeg heter Faiz og kommer fra Syria. Jeg snakker arabisk og litt norsk. Jeg gikk bare på barneskolen. Jeg er 18 år gammel og kom til Norge for ett og et halvt år siden. Jeg har 7 søsken. Tre av dem bor i Norge, og tre bor i Syria. Jeg er singel og bor sammen med tre venner jeg ble kjent med her i Levanger. Litt om mine svake sider: Jeg blir fort sint, spesielt hvis noen er uenig med meg når jeg snakker eller avbryter meg mens jeg uttrykker meg. Men jeg har også sterke sider. Jeg er sosial og liker å jobbe i team. I tillegg liker jeg å spille fotball og trene. Hva trenger jeg for å bli lykkelig? Jeg tror at penger gjør alle lykkelige. Jeg bor i Norge, og det er helt fantastisk. Folkene her er snille! Selv om jeg er ung, har jeg allerede opplevd noe positivt i livet mitt. For eksempel kom jeg til Norge, jobbet da jeg var barn i hjemlandet mitt, og lærte mye om livet gjennom jobben. Jeg reiste til Tyrkia da jeg bare var 15 år gammel og ble kjent med et nytt land. Til tross for alt er jeg veldig selvstendig. Men jeg har ennå ikke begynt å bygge fremtiden min slik jeg ønsker. Jeg er fra Syria, et vakkert land som før krigen var kjent for å tiltrekke seg mange turister. Etter krigen forandret alt seg, og landet "døde". Syria er et land med fantastisk vær og mange millioner mennesker. Jeg savner hjemlandet mitt. Mest av alt savner jeg familien min og mine slektninger, som virkelig var livet for meg. Jeg savner høytidene i hjemlandet mitt, jeg savner familien som samlet seg ved middagsbordet... Men jeg bor nå i Norge og legger planer for min framtid. Jeg drømmer om å reise til Palestina, hvor det finnes mange gamle monumenter. Jeg drømmer også om å reise til Saudi-Arabia, spesielt til Mekka. Og i tillegg drømmer jeg om å kjøpe min drømmebil, som er den dyreste bilen i verden. Jeg trives godt i Levanger, en liten og fin by. Her går jeg på Levanger Voksenopplæring og lærer norsk. Når jeg har litt tid, er jeg opptatt med husarbeid, spiller fotball, går på turer eller besøker venner, og gjør mange forskjellige ting.

Faiz fra Syria