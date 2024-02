Hei, jeg heter Hanna Zykova og kommer fra Ukraina. Jeg snakker ukrainsk, russisk, engelsk, litt tyrkisk og litt norsk. Jeg har ufullført høyere utdanning innen matematikk. Jeg ble født og tilbrakte barndommen min i byen Nikopol sør i Ukraina. Men hele mitt voksne liv har jeg tilbrakt i Kiev. Der jobbet jeg først på et kasino som croupier (dealer), og etter at spillbransjen ble lagt ned, har jeg jobbet i mange år innen salg. Dette var forskjellige selskaper med ulike produkter, men hver av dem ga meg mye erfaring, mange bekjentskaper med interessante mennesker, og utvidet min kunnskap om mange spennende ting i Ukraina og i utlandet. Har jeg negative sider? Ja, selvfølgelig har jeg det. Noen ganger, før jeg tar et viktig skritt, blir jeg overveldet av frykt og ubesluttsomhet. Jeg nøler lenge og vurderer om jeg skal gjøre dette og hvordan jeg skal gjøre det. Med andre ord, det er mange tanker i hodet mitt. Så på en eller annen måte samler jeg meg, noen tanker blir igjen, og til slutt tar jeg en riktig avgjørelse. Jeg tror at min sterkeste side er at jeg er en veldig sosial og positiv person. Jeg kan finne et felles språk med hvem som helst, jeg smiler alltid og tuller. Det var på grunn av dette at jeg var en veldig dyktig salgssjef. Men jeg har også mange gode venner, blant dem er det bare gode mennesker. Psykologi kan kalles en hobby for meg, det er akkurat det som hjelper meg i kommunikasjonen med mennesker. Men det er mange andre ting jeg liker å gjøre på fritiden, som å gå tur og nyte naturen. Jeg elsker dyr veldig mye. Det må alltid være et dyr i huset mitt, selv her i Norge har jeg en hamster. I tillegg prøver jeg alltid å utvide horisonten min fra ulike kilder. Hver person bør legge merke til lykken rundt seg, fordi det er lykke i hvert øyeblikk av livet vårt. Personlig for meg, er det ingen ting som er dårlig, det er bare noen uvanlige ting, men det er ikke dårlig, bare nye inntrykk, nye erfaringer. For eksempel er klimaet uvanlig for meg, fordi det er mye varmere i Ukraina. Jeg slutter aldri å bli overrasket over den fantastiske naturen, de utrolige utsiktene som man kan nyte uendelig. Og også menneskene, de er oppriktige, ekte og alltid lyttende. Det virker som om det er de som ser lykken rundt seg. Det er vanskelig å nevne spesielt viktige eller uviktige ting. Det vil være veldig viktig for meg, mens andre mennesker kanskje ikke forstår det. Men det som er viktig for meg personlig, er datteren min. Og det er også viktig for meg å være en ekte person, snill, sympatisk, positiv, og jeg prøver alltid å dele min positivitet. Dette er viktige ting for meg. Jeg har ikke oppnådd så mye ennå, og sannsynligvis vil ikke livet mitt være nok til å gjøre alt jeg vil. Men hver dag ønsker jeg å oppnå noe nytt, å lære og prøve. Nye drømmer og nye planer oppstår stadig. Men viktigst av alt, omstendighetene i livet endrer seg, og det krever at vi tilpasser oss. Landet mitt, Ukraina, er fantastisk. Det har en veldig mangfoldig natur, med alt fra fjell, elver og hav til innsjøer, skoger og jorder. Det er også et veldig fruktbart land, noe som er veldig viktig for vårt hardtarbeidende folk. Mange mennesker dyrker landet vårt med kjærlighet og inspirasjon, og takket være dette får vi en flott høst. Jeg har ikke møtt et annet folk som er så hardtarbeidende. Og hva kan man si om folk som dyrker hager og frukthager selv under beskytning, og traktorer som jobber selv på minefelt?! Det er ikke nok fred og ro for tiden. Da jeg så livet i Norge, forsto jeg at vårt folk ikke tar seg tid til å hvile nok. Vi ukrainere jobber så mye at det rett og slett ikke er nok tid til å hvile, og ofte ikke engang til å kommunisere med familien. Og dette er ikke bare et problem for en person, men for omstendighetene og forholdene i livet som alltid presser oss til dette. Jeg tror på godhet. Jeg tror på loven om boomerang: hvis du sender positivitet, kommer den tilbake til deg. Det du sender ut, får du tilbake senere. Jeg tror også på kraften av ønsker: hvis du ønsker noe sterkt og jobber for å oppnå det, vil det uten tvil gå i oppfyllelse. Jeg drømmer om å være lykkelig. Jeg drømmer om at mine kjære er lykkelige. Jeg drømmer om å være omgitt av glade mennesker. Jeg drømmer om fred og velstand i Ukraina! Jeg drømmer om å besøke alle verdens land for å lære om ulike folks tradisjoner, for å se hvordan vi er forskjellige og hva vi har til felles. Jeg drømmer om å lære noe nytt og få uforglemmelige inntrykk. Når det gjelder Levanger, er det en vakker, flott og ryddig by hvor det bor vakre og oppriktige mennesker. Alt her er flott for meg, og jeg ser ikke noe galt. Jeg hadde ikke muligheten til å velge en by å bo i Norge, men det var Levanger som valgte meg og datteren min, noe jeg er uendelig glad for! Levanger har blitt mitt hjem, og hva kan være bedre enn det? Hanna fra Ukraina