Over tid begynner vi å forstå stillheten bedre, lese mellom linjene og se inn i folks sjeler. Dette kommer med erfaring for alle som er åpne for livet, stoler på det, og ikke er redde for leksjonene. Vi begynner å nærme oss forsiktig, snakke mykere, og berøre mer forsiktig, klemme varmt. Vi lærer å varme en frossen person med vår egen varme. Vi har allerede erfart bitterheten av tap og gleden ved seier, og andre menneskers indre stillhet blir tilgjengelig for oss. Vennlighet og oppriktighet blir hovedkriteriene når vi nå velger vår nære krets. Over tid blir vi enklere og klokere. Noen kan ikke akseptere oss for den vi er... alt!! Noen mennesker liker kanskje ikke utseendet vårt, mens andre ikke liker vår karakter. Noen vil bli skremt av vennlighet og naivitet, mens andre vil bli skremt av våre skarpe ord. Det er umulig å være god mot alle!! Du kan være praktisk for mange, samtidig som du mister deg selv!! Ofte er det som irriterer folk ved oss, nettopp det som berører deres hjerter og det de er fylt av. Det samme tiltrekker forresten.

I sangen «Shape of my heart» har Sting uttrykt «The sacred geometry of chance». Sangen handler egentlig om poker, men Sting er Sting fordi han gjennom et kortspill hinter om det store spillet - selve livet. En vakker sang og et veldig vakkert forsøk på å forstå om det er en slags geometri i skjebnen. Tross alt er det i hovedsak bygget fra tilfeldighet til tilfeldighet, og neste kapittel avhenger av hvordan vi utnytter dem. Eller kanskje det er en hemmelighet, en viss kunnskap, som gir deg flere sjanser? Gode kortspillere har ofte et instinkt...

Gode spillere er trofaste tinnsoldater, men de er alle hedonister. Tarmen deres forteller dem at hvile og omlasting er like viktig som å jobbe. At flaks ikke faller i hendene på hvem som helst - du må være litt utspekulert og enkel. Hvis du ikke får det denne gangen, får du det neste gang. Slipp taket. Og ikke vær grådig, del. Men dette er selvfølgelig ikke mulig for alle.

Vi kan forbanne mørket, eller vi kan tenne et lys. Vi kan vente på at noen skal komme og redde oss, eller vi kan reise oss og prøve å takle det. Vi må søke lyset. Vi må være lyset. For hverandre.

En person trenger lite for å være lykkelig. Vær sunn i kropp og sjel. Gled deg over hver ny daggry, våkn opp med et smil og sov med tilfredshet fra den perfekte dagen. Tro på godhet og ikke glem å utføre mirakler med egne hender. Elsk oppriktig og bli elsket tilbake.

Lina Padura