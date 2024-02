Nå bor jeg i Norge, og jeg vil fortelle om ting jeg liker eller misliker her i landet. I Norge er folk veldig snille. For eksempel, det var en gang da datteren min kom fra barnehagen og spurte – "Mamma, hvorfor er alle så snille her?" Jeg liker naturen og den rene luften. Familien min liker virkelig å fiske her. Jeg liker sjokoladen her, den er ikke for søt. I byen Levanger er det gode barnehager og skoler. Barnelærerne gir mye omsorg og kjærlighet til barna mine. Barna mine vil gjerne være i barnehagen så lenge som mulig. Jeg liker veldig godt nordlyset om vinteren. Jeg liker å studere på en skole for voksne. Vinteren i Norge gir mye snø. Det er et stort utvalg av frukt. Her er det vakre fargede trehus, de er koselige. I Levanger er det veldig sterk vind og mye regn. Om vinteren er det veldig glatt, men heldigvis kan man kjøpe brodder for beskyttelse. For å komme til legen må vi vente ganske lenge.

Hilsen Halyna M, gruppe G, på Levanger Voksenopplæring