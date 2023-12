Neste år (2024) vil vi feire 35 år sammen Hei. Jeg heter Ljuba og kommer fra Ukraina. Jeg snakker ukrainsk og russisk. Jeg har høyere utdanning og ble født 12. juni 1969 i Ukraina. Min mann, Serhii, ble født i 1968. Vi giftet oss i 1989 og har vært sammen siden. Neste år (2024) vil vi feire 35 år sammen. Vi har en sønn, Vasyl, som har sin egen familie i USA. Vi har også en datter, Sofia, som har sin egen familie i Tyskland. Jeg har tre barnebarn: Evelina, Mark og Sarah. I slutten av september, på grunn av krigen i landet vårt, flyttet vi til Norge i år.

For å være lykkelig trenger jeg mennesker som er kjære for mitt hjerte og slektninger som er i live og sunne Hver person har negative sider, og det har nok også jeg. Mine venner og bekjente kan bedre fortelle om både de positive og negative sidene. På fritiden liker jeg å lage forskjellige matretter på kjøkkenet og eksperimentere. Jeg liker også å reise, dra på camping og lese bøker. Jeg elsker når hele familien kommer sammen - foreldre, mannen min, barn, barnebarn, slektninger og venner. For å være lykkelig trenger jeg mennesker som er kjære for mitt hjerte og slektninger som er i live og sunne. Jeg trives godt her i Norge. Her bor flinke og hyggelige mennesker. Det eneste jeg ikke liker nå, er det korte dagslyset. Nesten hele tiden er det skumring og lite sol.

Jeg har en fantastisk mann, barn, barnebarn og foreldre Viktige ting jeg har gjort i livet mitt: 1. Jeg elsker Herren Jesus Kristus. Jeg inviterte ham inn i livet mitt, og dette er det viktigste jeg har gjort i livet mitt. 2. Jeg har bygget en familie. 3. Jeg har en fantastisk mann, barn, barnebarn og foreldre. 4. Min mann og jeg har bygget et fint hus i Ukraina. 5. Jeg hadde en fantastisk favorittjobb. Hva vil jeg gjøre mer? Jeg ønsker å tilbringe mer tid med mine barn, barnebarn og foreldre. Jeg ønsker også å hjelpe landet vårt mer, spesielt folk fra de okkuperte områdene og soldater som kjemper for vår seier og fred.

Jeg drømmer om at krigen i landet mitt vil ta slutt så snart som mulig Jeg er fra Ukraina, et vakkert land med brede stepper, åkre fulle av modent korn, grønne skoger og innsjøer. Og ikke minst fantastiske, snille, oppriktige og arbeidsomme mennesker. Hovedstaden i Ukraina, Kiev, er en vakker og moderne by med en veldig gammel historie. Den har mange kirker med gulltak, Kyiv-Pechersk Lavra, som er kristendommens vugge i den tidlige perioden av dannelsen av Kyivsk Rus (slik Ukraina ble kalt i antikken). Det er mange kjære mennesker igjen i landet mitt som jeg savner veldig. Hva tror jeg på? Jeg tror på Gud! Jeg stoler på Ham med livet mitt. Jeg drømmer om at krigen i landet mitt vil ta slutt så snart som mulig, og at seier og fred vil komme, slik at folk kan være glade og glemme sorgen og smerten som krigen har ført med seg. Jeg vil besøke Italia, Frankrike og Armenia. Disse landene har en rik historie og er svært gamle. Litt om Levanger - en koselig by med snille og vennlige mennesker. Det beste med byen er menneskene, oppriktige, snille og klare til å hjelpe. Jeg liker å gå langs vollen, rundt i byen og opp til fjells. Jeg nyter det gode været som Gud har velsignet Norge med. Liubov Yakovyshena Fra Ukraina