Påsken er den viktigste, sentrale og eldste kristne høytiden.

«Kristus har stått opp! Han er virkelig oppstanden!» Denne hilsenen har blitt sagt én dag i året i over 2000 år. Ifølge evangeliene innledes oppstandelsen av Kristi lidenskap og korsfestelsen. På den tredje dagen stod Jesus opp igjen og seiret over døden med livet.

Påsken er en fantastisk høytid – en av de viktigste og mest elskede blant kristne: seieren over døden, lyset over mørket! Det er flott at den feires om våren, når de første blomstene dukker opp. Det er vanlig å dekorere kirker, hus, festbord og rom i huset med blomster.

Det er små forskjeller i hvordan påsken feires på ulike steder. Påsken i den eldste kristne staten i verden, Armenia, begynner på kvelden før hellig lørdag. Armenerne har malt egg helt siden før kristendommen ble adoptert, og de fortsetter med det den dag i dag. Rød farge symboliserer solens lys. En uvanlig tradisjon i Armenia var velsignelsen av trær i påsken. Eldre armenske kvinner velsignet trær med stearinlys i hendene på påskemorgen.

På Filippinene utfører tilhengere av den romersk-katolske kirke et ritual for korsfestelsen av Jesus Kristus på fredagen før påske. Folk spikrer rituelle deltakere til kors og slår de som ønsker å sone for sine synder med stenger. Den offisielle katolske kirken fordømmer korsfestelse og selvpisking, men ritualet har blitt en tradisjon på Filippinene. Afrikansk påske er en blanding av ydmykhet, religiøs jubel og energi. Den hellige dagen feires i Sør-Afrika, Etiopia, Kamerun, Tanzania, Uganda, Nigeria, Ghana og Kenya. Alle de kanoniske tradisjonene overholdes: fra faste, gudstjenester og messer til familiemåltider med rituelle retter. Afrikanske kristne feirer påsken med sang og dans i gatene. I noen latinamerikanske land er det en tradisjon å brenne et bilde av apostelen Judas, som forrådte Kristus.

Påskefeiringen er litt annerledes i Norge. De fleste nordmenn leser kriminalromaner og reiser til Kanariøyene i påsken. En ting som gjør meg gal: Nordmenn bruker påsken til å gå på ski! Jeg har lest Bibelen, og jeg kan bevise at det ikke står noe om at Jesus gikk på ski. Hvis den stakkars Jesus visste at nordmennene skulle bruke påsken til å gå på ski, ville han da blitt født, torturert, korsfestet og død på skibakkene? Nei, og atter nei! God påske!

Vili

Fra Armenia