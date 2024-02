Nordmenn er veldig snille mennesker. Landet har veldig vakker natur. Vinteren i Norge er ekte, og overalt er det veldig rent og velholdt. På juletiden er det veldig fin julepynt i hus og utendørs. Jeg liker å fiske fra kysten i Norge, og det er en fin opplevelse. Jeg liker å gå i skogen og plukke sopp, det er så mye sopp her! Meieriprodukter er forskjellige i Ukraina og her i Norge, og meieriproduktene her i Norge er bedre. Nordlyset er en fantastisk opplevelse! Jeg liker også å reise med bil gjennom norske veitunneler, det er ikke så ille heller. Været kan endre seg veldig raskt, noe som kan skape unødvendige problemer for meg som sjåfør.

Kostiantyn F.

Fra Ukraina