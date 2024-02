Hei. Jeg heter Anastasiia, og jeg kommer fra Ukraina. Jeg kom til Norge i juli 2023 sammen med familien. Norge imponerte med sin fantastiske natur, spesielt de vakre fjordene i byen, og de vennlige menneskene. Jeg liker at nordmenn er åpne og ærlige mennesker. Butikkene har et bredt utvalg av produkter, og ansatte er vennlige. Jeg likte nordlyset, det er et fantastisk fenomen. Det er gode skoler og barnehager i Norge. Jeg føler meg trygg i dette landet, og jeg liker at det har det laveste nivået av kriminalitet. Barn tilbringer mye tid utendørs. Jeg liker at nordmenn har en sunn livsstil. Jeg elsker sjokolade i Norge, det er veldig godt. Norge er et fantastisk sted å bo. Men det er noen utfordringer, som lang ventetid på legebesøk og mangel på sol om vinteren.

Anastasiia Kononenko

Fra Ukraina