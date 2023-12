Hva jeg vet om jul I Norge starter advent med første desember. Alle mennesker forbereder juletre, kjøper pynt, kuler, bjeller og lys. Familier gir barna kalendergaver hver dag i fire uker og tenner lys på søndagene. Den første uken er et lys for glede, det andre for håp om at all verdenskrig tar slutt og fred oppstår. Det tredje lyset symboliserer lengsel, håp og glede, mens det fjerde lyset tennes for at alle land skal være trygge. Jeg kommer fra Syria, og i mitt hjemland feirer vi nyttårsaften. Hele familien samles, lager mat og spiser godteri. Men jeg har også bodd i Libanon, der folk begynner å forberede seg på jul og nyttår to måneder før. Butikkene pynter, og det blir veldig vakkert. Vi hører på gode julesanger, og 24. desember kommer julenissen og deler ut godteri til barna. Libanon har en tradisjon der alle venner bør kjøpe gaver til hverandre. Natten den 23. desember samles familien i et hus, steker kalkun, spiser sammen, og etterpå deler de ut gaver til barna. Andre juledag går alle i kirken. Om natten går de på restaurant, og alle restauranter holder åpent til klokken tre om natten. Deretter kan vi sove til lunsj og spise på restaurant igjen.

Sabah fra Syria

Jul er bra! Det er jul igjen, og vi gleder oss mye. I Norge feires jul den 24. desember, og vi skal feire den med stor glede. Vi skal lage julemat, samle oss og feire norsk jul. Vi skal pynte juletreet og kjøpe gaver til barna. Men for oss eritreere er jul den 7. januar. Da skal vi feire eritreisk jul, den viktigste høytiden for oss. Nesten alle eritreere samles i kirken. Etter gudstjenesten lager vi mat som lam, kylling, egg og enjera, og spiser sammen. Hjemme lager vi grøt. I Eritrea kommer ikke julenissen, men barna får julegaver likevel. Vi pynter ikke juletreet hjemme, men i hovedstaden Asmara er det et veldig stort og fint juletre med tusenvis av lys og julepynt. Det er tradisjon i hjemlandet vårt å gi hverandre julegaver som sko og klær. Damene har på seg nye kjoler, og mennene har nye dresser. Jul er bra! Men etterpå kommer det nye året. Da skal vi feire det med stor glede også. Jeg håper at 2024 bringer mye lykke. I år skal vi feire jul i Levanger. Vi skal gå i kirken og feire der i 4-5 timer. Vi gleder oss og venter på julen med stor glede. Jeg håper at vi skal lage mye mat og at alle skal være friske og lykkelige. Vi vil gjerne gratulere alle med jul.

Fanus fra Eritrea

I år kommer sønnen vår for å feire jul med oss Jul er den viktigste høytiden i livet mitt, der vi feirer Jesu fødsel, som ble født for å redde menneskeheten. Vi pynter huset med girlandere og dekorerer juletreet. Vi feirer jul med hele familien, samler oss og synger julesanger, gratulerer hverandre og gir gaver. Etterpå sitter vi ved bordet og spiser julemat. I Ukraina feirer vi jul den 24. desember. Vi kler oss pent, går rundt og synger julesanger. Folk er glade når noen kommer og synger for dem, og de spanderer frukt og godteri. Vi besøker hverandre og gratulerer med dagen. Julenissen kommer også med gaver. I år kommer sønnen vår for å feire jul med oss, og det blir så koselig. God jul!

Irina fra Ukraina

Foto: Fanus

Foto: Irina