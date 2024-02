Hva jeg liker i Norge? Jeg liker nordmenn. De er veldig vennlige og snille. Jeg liker naturen i Norge. Den er veldig vakker. Etter hvert vil jeg utforske mer av Norges natur og besøke mange vakre steder. Norge er veldig rent. Jeg har vært i forskjellige europeiske land, men jeg har ikke sett slik renslighet noe annet sted. Det finnes smakfulle og høykvalitetsprodukter med mye protein, noe som er en stor bonus for meg. Det er ingen stress her, ingen har det travelt, og det er ingen aggresjon. Jeg har jobbet i jobber der man alltid måtte skynde seg, og jeg følte meg som en robot. Jeg liker veldig godt skisport, og her er det tilgjengelig og ikke dyrt. 15 minutter med bil, og jeg står på ski. Det er ingen hjemløse dyr. Det er veldig bra, for det er mange av dem i Ukraina, og jeg vil gjerne ta dem alle med hjem. Norge støtter flyktninger veldig godt. Ærlig talt fikk jeg like mye hjelp under mitt korte opphold her som jeg ikke fikk i hele mitt liv i hjemlandet. Hva jeg ikke liker i Norge. Medisinen virker veldig sakte. Etter min mening bør medisinen være rask, så man slipper å vente 2-3 måneder på legetime.

Pavlo Barda fra Ukraina