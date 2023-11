Jeg heter Julia og kommer fra Poltava, Ukraina. Jeg snakker ukrainsk, russisk og polsk. I 2007 ble jeg utdannet fra universitetet i Poltava og begynte å jobbe som lege i ambulansetjenesten. I 2013 spesialiserte jeg meg innen kosthold. Jeg søker å forlenge ungdommelighet og skjønnhet. Jeg er spesialist innen integrativ anti-aldringsmedisin, og arbeidet mitt er min hobby. Jeg lever etter prinsippet "veien skal vise meg målet» Jeg er 42 år gammel, gift, og vi har to gutter på 6 og 9 år. Min negative side er stahet, men jeg har også positive egenskaper - jeg er målrettet og ansvarlig. Jeg elsker å studere og lære nye ting. Jeg lever en aktiv livsstil, liker å delta i sport, gå mye, reise, brodere, sykle med familien min og spille brettspill. For å være lykkelig trenger jeg at mine nærmeste er friske og at krigen avsluttes. I dag bor vi i Norge og trives her. Jeg liker at loven og orden fungerer her, og måten søppel sorteres på. Jeg setter pris på at folk her vet hvordan de skal leve og ikke har noe imot å leve. Noe som ikke er bra nok i Norge? Grønnsakene er veldig dyre. Viktige ting jeg har oppnådd i livet mitt: Jeg har realisert meg som mamma og høyt kvalifisert lege. Jeg har en jobb jeg elsker, har lært å kjøre bil, og har brakt barna til et trygt sted hvor de kan ha en god barndom og studere. Noe jeg ennå ikke har gjort? Jeg har ikke lært norsk, men jeg går allerede på norskkurs. Jeg er fra Ukraina, et herlig kulturelt land med en rik historie. Hva tror jeg på? Jeg tror på meg selv og mine barn. Jeg drømmer om at krigen avsluttes så snart som mulig. Jeg drømmer om at barna mine fortsetter å være lykkelige og kan realisere seg i livet. Jeg drømmer også om å reise og besøke mange steder i verden. I dag bor jeg i Levanger. Byen er stille, komfortabel og vakker. Her går jeg på norskkurs og tilbringer tid med familien min. Julia fra Ukraina