Jul er den viktigste høytiden for oss. I Sør-Sudan er det jul den 25. desember, og da går jeg i kirken. Vi synger og lager mat der. Vi er mange sammen, damer, barn og menn. Vi hjelper og samarbeider sammen. Etter gudstjenesten spiser vi sammen julemat - kjøtt, fisk og gris, akkurat som i Norge. Men i Sudan kommer ikke julenissen, og vi har ikke juletre heller. I dag bor familien min i Norge, og til tross for at det er ganske kaldt i juletiden, koser vi oss. Her i Norge starter vi å feire jul den 14. desember. Vi pynter juletre, og julenissen kommer og hilser oss på forskjellige steder og aktiviteter. Og dette er så koselig. Jeg lager julemat - kylling og kjøtt. Vi sitter sammen og spiser. Jeg vet at i jul blir alle drømmene gjennomført. Jeg håper det ikke blir krig i Norge, og heller ikke i andre land. Jeg håper at alle blir friske, og de som er syke, blir friske igjen. Tusenvis hilsener fra Norge til hjemlandet mitt.

Manomi fra Sør-Sudan

Vi feirer jul i Eritrea

Jul handler om at Jesus ble født denne dagen, og vi feirer jul i hjemlandet mitt også. Jul er for meg den viktigste høytiden som vi feirer med familien. Da lager vi forskjellige tradisjonelle matretter og koker tradisjonell kaffe. Først spiser vi sauekjøtt med injera som heter "dulet". Det er hovedretten. Vi serverer også tradisjonell drikke som heter Swa og Mes. På julefeiringen i Eritrea bruker alle tradisjonelle klær. Vi forteller julehistorier og gratulerer hverandre med jul. Vi besøker hverandre, spiser sammen, drikker sammen, men vi pleier ikke å gi julegaver. Alle går i kirken og ber. Prester forklarer hvordan vi skal be riktig til Gud. Når vi er ferdige i kirken, spiser vi sauekjøtt med injera og drikker Swa. Jeg feirer også jul i Norge. Nå blander vi norske og eritreiske tradisjoner. Vi bruker juletre, kjøper julegaver til barna og til hverandre. Vi spiser kylling og kjøtt. Vi drikker Swa, brus og litt øl. Vi bruker tradisjonelle klær og kaffe. Jeg gleder meg veldig til å feire jul i år. Jeg ønsker meg blomster og parfyme fra Versace. Versace lukter veldig godt. Jeg ønsker å sende julehilsener til alle venner, familien og håper å snakke med familien min på telefon. Til slutt vil jeg si God jul og Godt Nyttår til familien min og hele Norge!

Yordanos fra Eritrea