Hei, jeg er Oksana Moskalenko, og jeg kommer fra Kakhovka i Kherson-regionen i Ukraina. Jeg snakker ukrainsk, russisk og engelsk. Jeg er mor til fire barn. Jeg er klok, sjarmerende, karismatisk og glad. I tillegg har jeg selvkontroll, stoler på Gud og er modig. Jeg er flink til å kommunisere med mennesker og organisere ting. Jeg elsker å synge for Herren. Jeg blir glad av å innse at livet mitt er avhengig av Gud. Jeg er ganske ny her i landet og vet ikke ennå hva som er bra i Norge og hva som ikke er like bra. Men jeg vet allerede at Norge er et vakkert land. Staten har gode programmer for utlendinger, og her bor vennlige mennesker. Jeg er stolt over at jeg har født fire døtre, forlatt giftige forhold, ikke brutt sammen i vanskelige tider, oppfylt datterens første drøm og fått førerkort. Men jeg har ennå ikke lært norsk, besøkt Amerika eller svømt med delfiner. Jeg er fra Ukraina. Landet mitt er vakkert, rikt og fruktbart, med flott service og medisin på høyeste nivå. Vakre kvinner. Alt jeg hadde, var nok... Hva tror jeg på? Jeg tror på den levende Gud! Jeg drømmer om å reise. Italia for å besøke venner, Frankrike for å se Eiffeltårnet, Spania for å besøke en venn, Tyrkia og mange andre steder i verden. I dag bor jeg i Levanger, en liten, stille og fredelig by. Her i Levanger nyter vi et rolig tempo i livet.

Oksana Moskalenko