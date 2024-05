Du er kanskje ikke mitt fødeland, men du tok meg inn som din egen da mitt hjemland var i trøbbel. Du lærte meg å ikke være redd for fysisk kulde og tidlig gatemørke, men viste meg i løpet av et år med å bo her at bare sjelens mørke kan være verre enn et kaldt menneskehjerte. Du ga meg muligheten til å se at barrierer i forholdet mellom mennesker ikke alltid oppstår på grunn av forskjellige språk som snakkes av mennesker, men mye oftere på grunn av komplekser, stereotyper og snever tenkning. Du overbeviste meg diskret om at hudfarge, nasjonalitet og religion aldri bør komme i første rekke når man velger venner. Du ga meg så mange mennesker som virkelig elsket meg, og nå kan jeg kalle dem mine venner. De er ikke mange, men de er de beste fordi de er mine. Du utvikler alle de vakre tingene som Gud har lagt i meg. Du tror på meg. Du forteller meg: "IKKE vær redd, du kan gjøre alt." Du tar vare på meg. Jeg trenger ikke noe annet enn fullstendig fred i landet mitt (men det er dessverre ikke avhengig av deg lenger). For hver ny dag blir jeg mer forelsket i deg, mitt Norge. Gratulerer med dagen! Hipp, hipp hurra!

P.S. Kjære lesere! Jeg inviterer til et litterært møte med meg, som finner sted 3. juni kl. 18:00 på Levanger bibliotek. Jeg skal lese historiene mine på norsk, du vil kunne snakke med meg og stille meg spørsmål som interesserer deg. Møtet er helt gratis. Kom alle sammen!

Lina Padura

Fra Ukraina