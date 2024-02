Jeg har bodd i Norge i 6 måneder, og jeg har lagt merke til mange fine ting her i landet. Jeg liker naturen i Norge og at folk lever i harmoni med den. Det jeg setter spesielt pris på er at menneskene her respekterer naturen og dyrene, og dette er strengt regulert av loven. Dyrene har så stor tillit til mennesker at de ikke er redde for å nærme seg boliger. Dette kan imidlertid være et lite problem. Hvis man for eksempel har piknik ved en dam, kan man måtte passe seg for måker som nærmer seg. Norge er kjent for å være et av de tryggeste landene i verden. I mange byer er det ikke mye politi til stede fordi innbyggerne er ærlige og ansvarlige. Nordmenn er også glad i sport, mange driver med ulike former for aktiviteter og liker å tilbringe tid i fjellet. Jeg tror dette er en av grunnene til at nordmenn generelt er veldig sunne. En ulempe med å bo i Norge er at det kan være vanskelig uten bil. Landskapet preges av mange bakker, og butikker kan være langt unna. I tillegg går bussene sjelden, spesielt i mindre byer. Det er en fordel at vi kan drikke vannet fra springen, men det kan være utfordrende å ha dyr i Norge, og dette opplever jeg som en ulempe. Til tross for noen ulemper liker jeg Norge veldig godt, og jeg ser flere fordeler enn ulemper her. Jeg trives godt, og planlegger å bli værende i Norge. Hilsen Milena fra Ukraina