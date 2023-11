Jeg vil skrive om mannen min. Jeg har vært gift i cirka 11 år, og jeg er veldig glad og føler meg lykkelig. Mannen min er et eksempel for meg. Han har mange talenter. Han er musiker og spiller på forskjellige instrumenter - piano, gitar og andre. I tillegg synger han vakkert. Mannen min heter Vova. Han er en god far for barna våre og en kjærlig ektemann. Vi har vært sammen i mange år, og jeg har lært av ham å være tålmodig. For ett år siden kom familien min til Norge. Det var en utfordrende tid for hele familien vår. Å starte et nytt liv i et fremmed land er vanskelig. Men hans støtte har gjort det lettere. Kjærlighet, støtte og forståelse er svært viktig for familien. Tatiana fra Ukraina