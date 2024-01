Det var ganske rart, men det var sant. Vår kjære, vakre Levanger, som har alt for et komfortabelt og lykkelig liv (Nord Universitet, Levanger Fotballklubb, Levanger voksenopplæring, Levanger Håndballklubb, Sykehuset Levanger, Norske Skog og ikke minst Nordlig Regnbue), mangler en butikk som tilbyr daglige eksotiske matvarer fra hele verden. Og vi - både etniske norske og etniske innvandrere - må reise til Verdal, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim og til og med Sverige for å kjøpe nødvendige matvarer og krydder for å lage fantastiske og eksotiske matretter for å glede hverandre.

Ærlig talt, hadde vi en eksotisk matvarebutikk i Levanger for mange år siden. Men hver gang skjedde det noe merkelig, og den gikk konkurs. Siste gang var det to hyggelige damer fra Afghanistan som drev den. Men...Det gikk ikke. Men en hyggelig kar fra Syria har nylig flyttet fra Grong til Verdal og gjenopprettet status quo – midt i Levanger har vi nå en butikk som tilbyr matvarer fra Midtøsten. Han heter Gandhi! Fantastisk, ikke sant! Pappa var tilhenger av ideene til Mahatma Gandhi og kalte sønnen sin etter ham. Da var Gandhi bare 16 år gammel da krigen startet i hjemlandet, og familien måtte flykte til Irbil (Irak), der familien drev med restaurant. Til tross for at det gikk bra, måtte familien flykte derfra. Først flyktet de til Tyrkia, men det var heller ikke trygt for kurdere der. Der betalte de mye penger for at noen skulle hjelpe dem hemmelig tidlig om morgenen, kl. seks, med å seile i en gummibåt til kysten av Hellas. Det var en kald og veldig farlig reise. Det var 66 personer i båten. Til slutt kom de til Norge.

I Namsos gikk Gandhi på videregående skole. Men snart startet han en restaurant i Namsos, der han tilbød kundene kebab, pizza, kylling, pasta, salater... Alt gikk bra. Men etter ett år bestemte Gandhi seg for å flytte til Grong og starte en tilsvarende restaurant der. Grong manglet slike bedrifter, vet du. Det gikk også bra. Men Gandhi stoppet ikke der. Han fikk vite at Levanger hadde hatt en eksotisk dagligvarebutikk som gikk konkurs. Han kom til Levanger, snakket med eierne og bestemte seg for å gjenåpne den. -Jeg og mannen til søsteren min skal jobbe her, sier Gandhi. -Vi vet at Levanger hadde en eksotisk dagligvarebutikk før, og den gikk konkurs. Da startet jeg restaurant i Namsos eller i Grong, alle var skeptiske også. Men jeg klarte det. Jeg er sikker på at jeg klarer det også. I dag er det mange ukrainere og litauere i Norge. Det betyr at butikken må tilby matvarer fra Ukraina og Litauen også. Matvarer fra Filippinene, Thailand, Vietnam, og matvarer fra afrikanske land er også populært her i landet. Vi er åpne hver dag, fra klokka 9.00 til kl 20.00. På lørdager og søndager er vi åpne fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Bare velkommen!

Og til tross for at jeg bare har vært der den andre dagen etter gjenåpningen av butikken, var det allerede mange kunder – både etniske norske og etniske ikke norske. De var glade og fornøyde med at Eksotiske Dagvarer butikken gjenåpnet.

Gandhi er sikker på at det går bra, og han kan åpne Eksotiske Matvarebutikker i flere byer i Norge. I tillegg har Gandhi planer om å åpne en kafé i Levanger også, hvor folk kan smake forskjellige kaffer – kurdisk kaffe, norsk kaffe, iransk kaffe, tyrkisk kaffe, eksotiske matretter og kaker. Gandhi har kjøpt hus i Verdal og ønsker å bygge sitt liv her på Innherred.