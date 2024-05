Gjennom hele livet har jeg ført en sunn livsstil og trent for å holde meg i form. God helse er en del av lykken. Som vismennene sier: «Du må ta vare på skjorta her og nå, men ære og helse fra ung alder.»

Helsen vår er i våre hender. Vi spiser mat, men mat spiser også oss. For at en person skal være sunn, må han bevege både kroppen og tankene. Mennesket lever ikke av brød alene. I 20 år, som en hobby, har jeg studert tradisjonell medisin, kroppens helsesystemer, gymnastikk og massasje. Jeg fører selv en sunn livsstil, som består av positiv tenkning, gymnastikk, jogging, skøyter, besøk i bassenget og mer.

I Ukraina ledet jeg klubben «30 G» (Sunn livsstil), hvor likesinnede studerte og prøvde ulike helsesystemer, analyserte saker som leger hadde avvist og gitt dødsdommer. God helse er i våre hender. God helse er en tilstand av lykke. Hjelp deg selv; kroppen vår er et selvregulerende, selvhelbredende system. Du må kunne lytte til kroppen din og hjelpe den til å bli bedre. Jeg har opparbeidet meg en mengde erfaring, og deler den gjerne med innbyggerne i Levanger.

Jeg beundrer Norge som et land med et ideelt miljø og ideelle forhold for en sunn livsstil for mennesker. Jeg beundrer nordmennene som en erfaren nasjon som fører en aktiv livsstil. Og jeg observerer svært få mennesker som er avhengige av alkohol og røyking. Nordmenn kan regnes som langlevende. Det er fint å se eldre mennesker med et klart sinn, uten overvekt og svært aktive.

En sunn kropp betyr et sunt sinn, og dette gjelder det norske folket. I tillegg til å være engasjert i ulike typer kampsport, har jeg også studert tradisjonell medisin og gymnastikkens helsesystemer. Thai massasje er arrangør av klubben «30 G» for sunn livsstil.

Med mine råd og anbefalinger har mange mennesker forbedret helsen og blitt kurert for kroniske sykdommer. Oleg fra Ukraina