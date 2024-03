Vanligvis bringer små sjokoladbiter liv til alle de lyseste fargene Jeg heter Rasa Lenksaite, og jeg snakker litauisk (morsmål), engelsk, og i dag lærer jeg også norsk. Jeg har utdanning som bedriftsorganisator. For å gjøre min lange historie kort, vil jeg gjerne beskrive min livserfaring i noen setninger. Så jeg er født og oppvokst i Litauen. Etter å ha fullført studiene, bestemte jeg meg for å utfordre meg selv og flytte til Storbritannia (England). Etter 12 år med å bo der og gjøre alle slags jobber, la jeg merke til at det var på tide med et enda mer utfordrende "kapittel" i livet mitt, så jeg flyttet til Norge. Det var for et år siden. Jeg har jobbet en stund, men tiden kommer når du skjønner at jeg må investere mer i meg selv! Så her går vi... Jeg har forlatt min forrige arbeidsplass, og nå er jeg en del av dem som prøver å forbedre seg og lære norsk. Har jeg noen negative sider? Sannsynligvis har alle oppturer og nedturer i livet sitt, noe som bringer både negativitet og positivitet. Men bare vi er i stand til å velge hva vi vil ha med oss, fra tidlig om morgenen til vi legger oss om kvelden. Det er noen dager da jeg tenker for mye og påvirker meg med mine egne tanker. Men det er alltid noe som kan fikse alt... Vanligvis gir små sjokoladbiter liv til alle de lyseste fargene.

Jeg er glad for at i denne alderen vet jeg hva mine mest favoriserte ting å gjøre er! Hva er mine sterke sider? Jeg er stolt av mine styrker, som hjelper meg å overleve i denne gale verdenen! Uten besluttsomhet, disiplin, dedikasjon, kreativitet, sarkasme og en god sans for humor, ville jeg ikke vært der jeg er nå. Jeg ville ikke vært i stand til å bli kjent med så mange flotte mennesker! Uten å være takknemlig og takknemlig for det jeg har nå... ville jeg fortsatt være "ingen" og bare ingensteds.

Rasa

Jeg elsker trening og en sunn livsstil best. Jeg er også veldig opptatt av kunst. Ved å tegne og skrive er jeg i stand til å uttrykke meg best. Hver tegning eller dikt har alltid en dyp mening, noe som får alle til å tenke seg om to ganger. Jeg nyter også fotografering mens jeg reiser eller ser nye steder. Det er veldig viktig for meg, siden det fanget øyeblikket vil varme hjertet mitt i fremtiden. Hva trenger jeg for å bli lykkelig? Sannheten er... Som folk ikke engang vet... Vi trenger ikke så mye som det virker som.

Da skjønner du at du bare er en veldig liten del av den fantastiske skjønnheten rundt oss! De fleste tingene vi ønsker eller trenger, gir ikke alltid all den lykken vi ønsker oss. For meg er det nok bare å starte dagen med sol, å høre noen le, å se noen smile. Noe sjokolade (igjen) vil heller ikke gjøre noe skade! Sannsynligvis tilhører jeg den gruppen mennesker som ikke er den største fan av regnværsdager og mørke dager! Men det er alltid noe godt i det vi kaller "dårlige ting". Man må bare tenke "ut av boksen"! Vanligvis bruker jeg denne tiden til å skape noe. Skrive ned mine tanker, dikt, eller bare tegne! Det jeg elsker mest med Norge er naturen! Hvert nytt sted jeg besøker er som en ny oppvåkning! Da skjønner du at du bare er en veldig liten del av den fantastiske skjønnheten rundt oss! Viktige ting jeg har gjort i livet? Det viktigste jeg har gjort i livet mitt er å forstå viktigheten av familie! Jeg har alltid vært der for alle som trengte min hjelp eller støtte! Jeg har gjort mange feil, som har lært meg mye om meg selv. Disse feilene har virkelig vært øyeåpnende for hvordan man lever et lykkelig liv. Jeg har våget å gjøre alt jeg var redd for! Jeg har lært å si "ja" i stedet for "nei".

Å reise og utforske mer, mens jeg er i stand til å gjøre mer og se skjønnheten rundt oss! Men er det noe jeg ikke har gjort ennå? Hele livet mitt har handlet om jobb og penger. Men nå, etter så mange år, innser jeg hvor mye tid som ble kastet bort på "ting" i stedet for å se noe jeg aldri har sett, eller være der jeg aldri har vært. Målet mitt er å reise og utforske mer, mens jeg er i stand til å gjøre mer og se skjønnheten rundt oss! For å være ærlig, kan jeg ikke si så mye om mitt eget land. Som barn var jeg ikke i stand til å reise mye rundt i Litauen, siden vår familie aldri har vært interessert i det av en eller annen grunn. Men alt jeg kan si er, når jeg er i stand til å komme tilbake, er hjertet mitt alltid fylt med fine følelser, og jeg føler meg rolig og glad. Det jeg savner mest fra landet mitt er solen. Ja, akkurat, det er solen! Jeg har få spesielle minner fra barndommen. Det var sommer, og jeg lå på gresset og så mot solen med nesten brente øyne! Men jeg har aldri sett en gulere sol enn den gangen! Uansett hvor jeg har vært i hele livet mitt... har jeg aldri hatt den følelsen eller utsikten igjen. Bare hjemme…

Jeg drømmer om å skrive illustrerte bøker for barna Jeg tror på meg selv. Jeg tror på kraften i tankene mine. Jeg tror på det jeg gjør. Jeg tror på menneskeheten, at jeg og alle 8 milliarder mennesker i denne verden er i stand til å være den de vil være! Jeg tror at alt er mulig, og det er ingenting som er umulig! Jeg drømmer hele tiden! Mesteparten av tiden lurer jeg på hvordan jeg kan være der jeg trenger å være, hvordan jeg kan inspirere folk til å gjøre mer enn de tror de kan! Jeg drømmer om å lykkes. Jeg drømmer om å skrive illustrerte bøker for barna. Jeg drømmer om hvordan jeg kan bli en stor kunstner/lærer, ved å dele min positivitet og kunnskap med andre. Hvilke land ønsker jeg å besøke, og hvorfor? For det første vil jeg gjerne utforske mitt eget land mer. Det er så mange fine steder å besøke, så det er synd å ikke kjenne mitt eget land bedre. Når jeg er ferdig med det, vil mitt neste mål være Grønland. Jeg er fascinert av snø og enorme isbreer.

