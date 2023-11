Vi er i strålende humør! Det ser ut til at folk leser Nordlig Regnbue! For tre måneder siden skrev vi i Nordlig Regnbue at på Levanger Voksenopplæring starter vi opp igjen med valgfaget strikking! Hurra! Men det viste seg at vi mangler garn. Og akkurat dagen etter kom norske kvinner til oss – sjarmerende, vakre og dyktige damer. De hadde med seg garn. Vi var i strålende humør og trodde at garnet vi har fått vil vare en god stund. På grunn av krigen i Ukraina har Levanger tatt imot hundrevis av flyktninger fra Ukraina. De er flinke og hyggelige mennesker, og mange av dem har valgt valgfaget strikking. Strikking kan gi mye glede og være terapi, i tillegg til at vi lærer mye norsk. Å kunne kunsten å strikke er nyttig i det kalde Norge. Varme luer og skjerf er nødvendige plagg, og det er ekstra hyggelig å strikke disse plaggene til seg selv og familien. Mange av elevene våre strikker mye og lager varme klær til sin egen familie og som gaver. Alt kommer til nytte og blir brukt. Men trenger vi mer og mer garn. Hvis du har restegarn, tar vi gjerne imot det. Hos oss blir garnet til nye plagg. Vi strikker hver tirsdag fra 12.30 til 14.05, så du er velkommen til å besøke oss på Levanger Voksenopplæring, Undervisningsbygget. Eller du kan ringe/sende melding til 92425989, så henter vi det gjerne!