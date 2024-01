Jeg heter Oksana Kalutska, og jeg er fra Ukraina. Jeg ble født og vokste opp i en utrolig vakker by – Vinnytsia. Jeg snakker både ukrainsk og russisk. Yrket mitt er frisør for modeller og makeup-artist. Etter skolen studerte jeg for å bli frisør. Rett etter utdannelsen gikk jeg ut i arbeidslivet og jobbet i omtrent 10 år. I løpet av denne tiden fødte jeg to fantastiske barn – Ivan (6 år) og Illia (1,6 år). Jeg elsker å tilbringe tid med familien min, og jeg liker også å tegne. En av mine negative sider er at jeg alltid sier det jeg tenker rett ut til folk. Mine sterke sider inkluderer flid, og alt jeg gjør må være perfekt. Jeg mener at man blir lykkelig når man lever i harmoni med seg selv og når ens nærmeste er friske og nære. Det gir stor glede å ha noen å ringe til og noen å snakke med. Jeg synes at naturen og menneskene her i Norge er fantastiske. Samtidig er jeg veldig glad i mitt eget land, Ukraina. Ukraina ligger i Øst-Europa og grenser til Moldova, Romania, og Polen. I sør har vi Svartehavet og Azovhavet. Kyiv er hovedstaden i Ukraina, og vår president er Volodymyr Zelenskyy. Vi har mange vakre steder i hjemlandet mitt, blant annet Karpatene-fjellene, hvor det høyeste fjellet heter Hoverla, og Krimfjellene, med den høyeste toppen Roman-Kosj. Naturen i Ukraina er vakker og frodig. Hver by har sin unike historie og attraksjoner. Ukraina er et industri- og jordbruksland med svært fruktbar jord. Det viktigste jeg savner fra mitt land er fred, noe som er spesielt aktuelt nå. Jeg drømmer om at Ukraina vil vinne krigen, og at det vil bringe verdensfred slik at folk kan leve lykkelige liv. Jeg drømmer også om å besøke Italia, Brasil og Australia. Mitt førsteinntrykk av Levanger er at byen er koselig, rolig, liten, men samtidig utrolig kul. Her finnes alt man trenger for et godt, rolig og hyggelig liv med familien. Jeg har to barn, så jeg har nesten ingen fritid. Men hvis det var mulig, ville jeg viet tid til å male bilder.

Oksana

Fra Ukraina