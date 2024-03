Hei, kjære lesere! Jeg heter Kristina, og jeg vil dele historien om min fascinerende livsreise med dere.

Fra Tbilisi til Ukraina: Flyttehistorie med en Lett Duft av Eventyr Jeg ble født i den kulturelle hovedstaden i Georgia, Tbilisi. Hvem hadde trodd at min reise skulle begynne med en flytting til Ukraina? I 1992 tok foreldrene mine et dristig valg på grunn av krigshendelser. Slik startet min "eventyrlige" rute. Fra Skolepult til Medisinsk Universitet: Etter å ha fullført skolen i Ukraina bestemte jeg meg for å dykke inn i studiene. Ved universitetet i Donetsk, oppkalt etter Maxim Gorkij, fikk jeg medisinsk utdannelse. Ja, livet som student er virkelig gøy, som dere sikkert vet! Flerspråklig Språkmosaikk; Jeg er stolt av å kunne snakke fire språk: russisk, armensk, georgisk og ukrainsk. Nå lærer jeg med glede norsk. Små språkvitser gir livet mitt en ekstra krydder. Kosmetologi: Min andre kjærlighet og yrke Men hvorfor begrense seg til bare vitenskap og utdanning? Min andre lidenskap er kosmetologi. La oss si det sånn, jeg helbreder ikke bare, men gjør verden vakrere, krem etter krem. Familie, barn og drømmer: Det viktigste i livet mitt er familien min. Å være gift med den jeg elsker, få barn, bygge drømmehuset. Akkurat der føler jeg meg som "fisk i vannet". Pluss, drømmen min er en jorden-rundt-reise. Hvem vet, kanskje Tibet blir neste stopp! Levanger: Mitt hjem langt borte fra hjemmet Fire måneder i Norge har gitt meg komfort og tilfredshet. Levanger er en by der du vil bli. Jeg nyter hvert øyeblikk her, spesielt når jeg tilbringer det med barna mine - enten det er en tur til bassenget eller morsomme møter med venner. Konklusjon: Veien til lykke En ting kan sies med sikkerhet; veien til lykke er en spennende reise. Og jeg vil invitere dere alle til å bli med meg på dette spennende eventyret, der hver dag bringer noe nytt og spennende. Kristina

Fra Ukraina