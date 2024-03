Selv om jeg tilbrakte min militærtjeneste i Ukraina, lærte jeg dessverre svært lite om det ukrainske folket. "Takk" være Putin, er Ukraina og ukrainerne i dag en uatskillelig del av livet mitt. De kjemper og ofrer seg for friheten til sitt land, og dermed beskytter de oss mot slaveri under de tidligere USSR-republikkene og verden mot en umettelig russisk fascisme. Siden krigens start har hundrevis av ukrainere, hovedsakelig kvinner og barn, funnet tilflukt i vår kjære by, Levanger. Dette talentfulle folket har gitt byen vår en ny dynamikk og fargesprakende kultur. De er svært aktive og proaktive. Våre ukrainske venner har også deltatt på Marsimartnan, og deres stand har alltid vært overfylt. Kjære ukrainere, vi ønsker dere en snarlig seier og en vellykket tilbakevending til den europeiske familien.

Vili

Fra Armenia