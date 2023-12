Jul er en veldig viktig høytid for meg. Den dagen ble Jesus født, Guds sønn - frelseren for verden. I hjemlandet mitt feires jul som i Norge – den 24. desember. Jeg feirer Jesu fødsel med familie og venner. Hvert år lager jeg and med epler og bakte poteter den dagen. Jeg elsker å gi gaver til mine venner. Jeg liker når jeg samler mange venner, og vi feirer jul. Jeg går på kirken og tar med masse spanderinger. Der synger vi julesanger. I år er det min første jul i Norge. Og det gleder meg stort at kristne i Norge og kristne fra Ukraina skal feire jul sammen. Jeg elsker jul veldig mye. Det er godt å drømme i juletiden. Jeg vet at juledrømmene mine kommer til å bli virkelighet. Jeg drømmer om et nytt hus og en ny bil. Jeg ønsker at alle mennesker skal være takknemlige og hjelpe hverandre mer. Jeg håper å få flere nye venner – det er så interessant! For meg er det ekte lykke å være her i det norske kongeriket. Jeg er så takknemlig til folket som bor her. Tusen takk for den varme mottakelsen.

Oksana fra Ukraina

Jeg håper alle har en fin førjulstid Jeg har en god julehilsen til Levanger kommune. Jeg håper alle har en fin førjulstid. Jeg håper alle familier har det bra sammen. Jeg ønsker at alle skal kose seg. Jeg ønsker alle familier glede og trivsel. Jeg håper alle hygger seg med hverandre. Jeg ønsker alle å ha nok mat. Jeg håper både lærere og elever har det bra på skolen. Jeg ønsker alle elever mer utdanning og gode jobbmuligheter i fremtiden i Levanger kommune. Jeg ønsker at alle har god helse i Levanger kommune. Jeg håper også at Levanger kommune blir rik i fremtiden.

Med vennlig hilsen Najeeba fra Afghanistan