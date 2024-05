Drømmen min - landet Norge, gratulerer med dagen!

17. mai: Når Norge forveksles med paradis

Da jeg åpnet øynene, kjente jeg at noe veldig hyggelig skulle skje. En slik følelse har man når man er forelsket. Er jeg det? Jo, ja, det er jeg. Jeg er i byen som ga meg sjansen til å overleve. Jeg husker godt dagen jeg kom til Levanger for 23 år siden. Den gangen var Levanger en helt fremmed by for meg. Jeg var deprimert, og til tross for at det var sommer og varmt, følte jeg kulde overalt. Men i dag er Levanger den beste byen i hele verden, hvor jeg føler meg varm, selv på de lange kalde dagene, og hvor jeg føler meg hjemme. Det var 17. mai, Norges nasjonaldag! Levanger var pyntet og så ut som en vakker brud. Overalt vaiet norske flagg. Det var smilende og vakre mennesker overalt. Norge er et paradis denne dagen! Alle er i godt humør, alle har på seg fine klær, og fin musikk lyder overalt. I tillegg jobber ingen! «I dag kan de stakkars englene forveksle Norge med paradis», tenkte jeg.

En vellykket integrasjon

I dag er det hundrevis av innvandrere blant nordmenn som feirer sitt andre hjemlands nasjonaldag. Kunne de norske patriotene som skrev Grunnloven i 1814, drømme om at Norge en dag skulle være det beste landet i verden? Kunne de drømme om at tusenvis av mennesker fra hele verden skulle innvandre til landet for å skaffe seg et trygt og lykkelig liv? Hvert år deltar flere og flere innvandrere med så mange ulike hudfarger i borgertoget. Noen av innvandrerne har på seg sine nasjonale klær, og dette gir feiringen mer farge og glede. Alt har forandret seg. Norge er allerede et flerkulturelt land! Innvandrerne har integrert seg så godt at det er svært vanskelig å merke forskjellen mellom etniske nordmenn og de nye norske. Og i tillegg har hundrevis av vakre, flinke folk fra Ukraina kommet. Det er utrolig hvor like de er nordmennene.

I dag er innvandrere overalt, til og med på Stortinget og i Kongefamilien. Og det er helt naturlig for nordmenn. Og det er så fint! Jeg husker veldig godt mine første år her i Norge. Alt var annerledes. Nordmenn var nordmenn, og vi var utlendinger. Men nå er det litt vanskelig; det er vanskelig å skille hvem som er nordmenn for å snakke norsk med dem, og hvem som er utlendinger for å snakke med dem på et kebabnorsk, og kanskje baksnakke nordmenn, veit du.

Når gode mennesker dør, går de til Norge

For 10 år siden besøkte familien til søsteren min oss fra California. De var sjokkert over Norges skjønnhet og snillhet. Da de kom tilbake hjem, spurte folk dem om Norge. Da sa nevøen min, som var bare 12 år gammel: «Når gode mennesker dør, går de til Norge.» Kanskje det skjedde med meg også. Jeg har allerede bodd her i Norge i 23 år. Og i 23 år har jeg følt meg lykkelig. Til tross for at jeg er forelsket i Norge, til tross for at jeg har en fin jobb, norske venner og går på ski, er jeg egentlig ikke norsk. Jeg har norsk statsborgerskap, men jeg er ikke norsk. Hva betyr 17. mai for meg? Er 17. mai bare en dag med rød farge på kalenderen? Eller kanskje er det bare en dag vi ikke jobber? For å forstå hva 17. mai betyr for meg, må jeg først og fremst avklare: er Norge hjemlandet mitt? For 23 år siden, da jeg kom til Norge som asylsøker, var jeg deprimert og spiste masse medisiner. Jeg hadde mistet nesten alt i det forrige livet mitt – hjemlandet mitt, familien min, jobben min som jeg likte så godt, vennene mine, statusen jeg hadde oppnådd i løpet av 40 år… Jeg hadde til og med mistet drømmen min om å skrive bøker. Jeg var helt håpløs. Norge og Levanger var et fremmed land for meg.

Dans midt i byen (akkurat som på Oskars), gratis grillmat og vodka, og til dessert konjakk til alle deltakere!

Men Norge og Levanger tok imot meg som en mor. Norge åpnet dørene for meg, og nordmenn åpnet sine sjeler. Alt jeg hadde oppnådd i hjemlandet mitt på 40 år, fikk jeg her i Norge på bare tre år! I dag har jeg alt man kan ønske seg – familie, en kjempefin jobb, bolig og fantastiske norske venner. Til tross for at jeg ikke er så flink i norsk ennå, er jeg redaktør i en liten, men kjempeflott avis. Og enda mer! Jeg skriver bøker på norsk! Kjære nordmenn, Norge er deres hjemland. Men Norge er også allerede mitt hjemland. Allerede er Norge hjemland til halv million innvandrere. Jeg er nesten norsk, vet du – jeg går på ski, er håndball supporter, fisker, sykler. Som en ekte nordmann snakker jeg om været, og som ekte nordmenn drar jeg til Kanariøyene på ferie, og med stor glede betaler jeg skatt… Men ennå er jeg ikke flink til å planlegge fremtiden, og jeg spiser ikke brødskiver… Jeg er helt sikker, kjære nordmenn, Norge er deres hjemland. Men Norge er også allerede mitt hjemland. Gratulerer med dagen! Hipp, hipp hurra, Norge er fantastisk bra! Men 17. mai-feiringen trenger å forbedres litt, synes jeg. Hvert år er det det samme. Verden forandrer seg, veit du. Det trengs forandring. Mitt forslag: det bør arrangeres dans midt i byen (akkurat som på Oscars), og ikke minst spanderes gratis grillmat og vodka, og til dessert konjakk til alle deltakere. Vi vet at staten har nok penger til dette.

Drømmen min - landet Norge, gratulerer med dagen!

Vili fra Armenia

Vi forbereder oss til 17.mai. Foto: Halina Fihliarska

Ukrainsk kjærlighet i Norge, og til Norge. Foto: Halina Fihliarska

Fint vær, fin dag og fine folk. Foto: Halina Fihliarska

Alle elsker Norge. Foto: Halina Fihliarska