Jeg ble født i Ukraina, i den store byen Kharkiv. Jeg snakker både ukrainsk og russisk. Millioner av mennesker bor i Kharkiv, og det var en svært vakker by før krigen. Mine foreldre og besteforeldre sørget for at jeg fikk en allsidig utvikling.

Da jeg var liten, deltok jeg i dans, ballett, musikkskole, pianotimer, solfeggio, kor sang, og idrett. I tillegg gikk jeg på et kunststudio. Under ungdomsskolen fikk jeg et vitnemål som barneskolelærer (jeg studerte i dette faget i 3 år).

Jeg tror ikke at jeg har noen negative sider, men det er vanskelig å si for andre mennesker, da det som er bra for én person kan være dårlig for en annen. Derfor foretrekker jeg å avstå fra å dømme verken meg selv eller andre.

Mine sterke sider, slik jeg ser det, er målrettethet, selvtillit, og omgjengelighet. Jeg liker å tegne og er også interessert i sang, musikk, og design (både klær og interiør). For å bli lykkelig trenger jeg lykke, det faktum at den eksisterer. Hver dag er viktig for meg, og jeg prøver å bruke tiden min maksimalt nyttig.

Det er vanskelig å si om det er noe jeg ikke har gjort ennå. Jeg har fortsatt hele livet foran meg, så det er for tidlig å tenke på hva jeg ikke har gjort.

Jeg har ikke bodd lenge i Norge, så jeg vet ikke hva som er bra her ennå. Men det jeg allerede har lagt merke til er at det er mange hyggelige mennesker i Norge og vakker natur. Klimaet og naturen minner meg om hjembyen Kharkiv.

Før krigen var Ukraina et vakkert, rikt kulturland med sin egen unike kultur og kunst. Jeg hadde alt før krigen. Jeg tror på Gud og meg selv. Når det gjelder drømmer, så drømmer jeg ikke. Jeg setter meg mål og prøver å oppfylle dem.

Angående land jeg ønsker å besøke: Hvert land i verden fascinerer meg på sin måte. Den polske byen Krakow fascinerer meg når julen kommer. Paris i Frankrike fascinerer med høstens mystikk, nord i Finland med nyttårsstemning. Bulgaria fascinerer med sine vakre strender, Østerrike med majestetiske fjell dekket av glitrende snø. Når jeg ser på Sveits, får jeg inntrykk av at tiden der går på en helt annen måte, veldig sakte; det fascinerer meg med sin ro. Amerika fascinerer med kontrastene mellom glans og beskjedenhet. Norge er unikt med sitt varierte landskap.

Mitt første inntrykk av Levanger var at det er en koselig liten by. Da jeg var i kommunens bygning, så jeg på bilder av Levanger. Disse bildene var tatt for 100 år siden, og jeg skjønte at denne byen ikke har forandret seg i det hele tatt siden den gang; den er fortsatt veldig koselig og positiv. Innbyggerne i denne byen smiler alltid. Menneskene i Levanger er fantastiske. Nå er det tid for norskopplæring, og det er veldig lite fritid for meg.

Khoroshun Natalia

Fra Ukraina