Jeg ønsker å ta en tidsreise til fortiden, til den tiden da foreldrene mine levde. Det var min lykkeligste periode. Jeg ble tidlig foreldreløs. Jeg var ung da moren min døde. Min far, som elsket min mor, tok hennes bortgang svært tungt. Min mor var en svært vakker og intelligent kvinne. Faren hennes idoliserte og beundret henne. Jeg hadde en svært lykkelig barndom. Jeg elsket dem begge. Mamma var smart og vakker, mens pappa var en militæroffiser og testpilot som fløy supersoniske fly. Han var sterk, rettferdig, utdannet og intelligent. Det var alltid interessant å snakke med ham om ethvert emne. Jeg husker da jeg var veldig liten, rundt fire år gammel, og han allerede forklarte meg verdens struktur, universet, fødsel og død. Da jeg ble eldre, interesserte jeg meg for å lytte til tankene hans om livet og menneskene. Faren min var en dyktig psykolog. I hæren tjenestegjorde han som politisk sjef for regimene. Etter å ha forlatt hæren jobbet han som sjef for en stor bilbedrift i Kharkov. Tatyana Palasmar