Levanger Voksenopplæring er en "språklig og kulturell oase," en miniatyrverden midt i Norge. Levanger Voksenopplæring er en fantastisk verden. Den fargerike verdenen har sitt styringsorgan - elevrådet. Og lederen av vårt elevråd er fra Iran, akkurat som i Norge. Nylig bestemte elevrådet vårt at det er så mange problemer i verden, og vi trenger mer koselige ting. Derfor arrangerte vi julefest! En fantastisk julefest, vet du. Vi var mange, og i tillegg hadde vi gjester. Mange av oss var iført nasjonaldrakter. Alle var i fantastisk humør. Nesten alle folkegruppene hadde med kaker. Jeg har telt mer enn 25 forskjellige, fantastiske, saftige kaker. I tillegg ble det servert mye frukt, te, kaffe og saft. Alle var i fantastisk godt humør. Vi sang og danset. Og til slutt kom julenissen med massevis gaver. Snart jul, veit du. Men jeg la merke til at mange av våre kjære ukrainere var rastløse. Svært ofte så de på det som skjedde i hjemlandet på telefonene sine. "Akkurat nå angrep Putin Ukraina med raketter og droner i hjemlandet vårt. I tillegg har mange av oss her på julefesten familiemedlemmer, slektninger og venner i frontlinjen der harde kamper finner sted," sa mine ukrainske venner. Plutselig følte jeg meg litt klossete. Der i Ukraina kjemper de for vår frihet, og her feirer vi jul. Da tenkte jeg at der i Ukraina kjemper de for at vi skal fortsette å leve her i sikkerhet. Så jeg innså at Ukraina ikke kan beseires, fordi ondskapen ikke kan beseire godheten. God jul, kjære Ukraina! God jul, kjære Norge! God jul, kjære verden!

