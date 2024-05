Norge var et av de fattigste landene i Europa, men nå er det et av de rikeste Hei. Jeg heter Vitaly. Datteren min og jeg kom til Norge på høsten og fikk ikke oppleve det vakre med sommeren, men nå kan jeg definitivt si at høsten og vinteren er vakker her også. Vi har ikke tilbrakt mye tid her, men jeg vet noen fantastiske ting om Norge. Nordmenn er veldig glad i friluftsliv og fotturer på grunn av sin fantastiske natur. Med majestetiske fjorder, ruvende fjell, brusende fossefall og fantastisk natur gir Norges rike og vakre natur det perfekte bakteppet for landets kjærlighet til friluftsliv. Norge har verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen. Dette ingeniørvidunderet strekker seg over 24,5 kilometer og forbinder byene Laerdal og Aurland, og gir viktige transportforbindelser gjennom det fantastiske norske landskapet.

Menneskene her er veldig oppriktige og uselviske Barnet mitt og jeg har midlertidig mulighet til å få gratis utdanning og bolig. Dette er svært viktig i dagens situasjon. I dette landet føler jeg meg virkelig trygg med barnet mitt. Nyere forskning viser at de første europeerne som ankommer det amerikanske kontinentet kan være nordmennene, noe som tilbakeviser den tradisjonelle versjonen som tillegger dem navnet Christopher Columbus. Vikingfareren Leif Erikson antas å ha nådd Nord-Amerika rundt år 1000, flere århundrer før Columbus. Funnet fremhever Norges historiske bidrag til utforskning og utfordrer tradisjonelle syn på tidlige transatlantiske kontakter.

Å se det fantastiske nordlyset i Norge er uforglemmelig Vikingene, legendariske sjøfolk fra Norge, blomstret under vikingtiden fra slutten av 800-tallet til begynnelsen av 1000-tallet. Deres maritime dyktighet er bevist av de enorme territoriene de utforsket og bosatte seg, og nådde så langt som til Nord-Amerika. Selv om det er vanskelig å fastslå nøyaktige tall, kan deres innflytelse vurderes ut fra arkeologiske bevis: Vikinggjenstander oppdaget over hele Europa og utover vitner om deres utbredte innflytelse i denne dynamiske historiske epoken.

Å se det fantastiske nordlyset i Norge er uforglemmelig og fantastisk. I perioden fra 23. september til 21. mars begynner natten her klokken 18.00, og sjansene for å se et uforglemmelig skue øker. Den høyeste konsentrasjonen av nordlys i Norge oppnås i desember-januar.

Vitalii fra Ukraina