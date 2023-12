Jule er en fin tradisjon, og jeg ønsker at alle skal ha det bra I Uganda hadde vi mange kristne naboer. Der begynte vi å feire jul med naboene. Vi kjøpte kjøtt og besøkte dem, lagde mat sammen, og etterpå spiste vi sammen, drakk te og kaffe. Nå har det gått 4 år siden vi flyttet til Norge. Her feirer vi jul. Vi pynter juletreet og lager julegaver til hverandre. Barna får nye klær og gaver de ønsker seg. Jeg lager mat som kjøtt, ris, og poteter. Vi sitter sammen og spiser julemat. Barna våre har mange norske venner. De besøker hverandre og gir hverandre gaver. De feirer også jul med vennene sine. Vi gjør det samme under Nyttårsfeiringen. Jeg går på norskopplæring. Vi er ikke mange i gruppen, men vi er alle glade i hverandre. Dette er koselig. Levanger Voksenopplæring arrangerer fest og juleavslutning, og dette er også veldig hyggelig. Vi er som en stor familie. Jeg vil gjerne sende en julehilsen til læreren vår, Eva. Hun er flink og hyggelig. Jeg ønsker henne mye lykke. Juletiden er en tid for å drømme. Jeg drømmer om at det blir fred i Kongo, at krigen avsluttes i hele verden, og at fred kommer til verden. Jul er en fin tradisjon, og jeg ønsker at alle skal ha det bra.

Hadija fra Kongo-Uganda

Juletreet er så elegant, så vakkert Det er jul igjen, og vi gleder oss veldig. Vi feiret jul i hjemlandet mitt også. I Syria feirer vi jul den 30. desember. Vi samler oss, lager mat sammen, og spiser sammen. Vi griller lammekjøtt, lager ris, og drikker forskjellige typer brus. Her i Norge er jeg sammen med datteren til søsteren min. Vi starter å feire jul den 24. desember. Ca. 25 personer skal samles for å feire jul. Vi skal lage mat og spise sammen. Allerede den 30. desember skal jeg være med søsteren min og feire syrisk jul. Vi har allerede pyntet juletreet. Det er så elegant, så vakkert. Da skal vi spise mye mat, mye frukt, grønnsaker og drikke mye brus. Julenissen kommer, og barna får masse gaver. Jeg håper at barnebarna mine kommer til Norge. De bor i Tyrkia. Jeg drømmer om at familien min skal være sammen. Jeg vil hilse til broren min og familien min i hele verden. Håper at en dag kan vi feire jul sammen.

Hasrat fra Syria

Vi ber og synger sanger som snakker om at Gud er født I Sør-Sudan har vi ikke advent. I hjemlandet mitt pynter vi husene inni og utenpå med blomster og tegninger til jul. Vi møtes i kirken på juleaften, og så går vi ut i et juletog. Juletoget starter midt på dagen, og det ligner på 17. mai i Norge. Vi synger og noen trommer. Den 24. om natten går vi i kirken og feirer at Jesus ble født. Vi synger sanger som handler om at Jesus er født om kvelden. Noen skuespiller hvordan Jesus ble født. Den 25. om morgenen kommer vi tilbake til kirken. Vi ber og synger sanger som snakker om at Gud er født. Om ettermiddagen begynner barna å gå rundt i byen, banker på dører og sier "Eid Mubarak" til deg. De fleste i Sør-Sudan er kristne, og alle feirer jul. Vi sier "Eid Mubarak" fordi det er arabisk, der "Eid" betyr «hellig dag», og "Mubarak" betyr «til lykke». Vi ønsker barna velkommen og gir dem dadler, godteri, kaker, og noen gir mat til Eid. Barna har to dager til å gå rundt i byen, mens voksne og foreldre har tre dager til å besøke og si "Eid Mubarak" til deg. Etter tre dager er julen ferdig.

Sarapina fra Sør-Sudan

Foto: Hasrat