Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag leter etter et nytt hjem til Tigerius, som kom til verden i midten av august for ett og et halvt år siden.

I fjor vinter kom den inn til Dyrebeskyttelsen etter å ha fått i fella på et avfallsmottak.

– Mennesker var hennes største frykt, og hun var vant til å flykte med en gang hun så mennesker. Derfor har det tatt tid for å henne å bli trygg, forteller Jannichen hos Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag til Innherred.

Men så snart kattepusen er trygg, er hun ifølge Dyrebeskyttelsen oppsøkende. Spesielt på morgenen, da er hun i overkant kosete.

– Tigerius kommer gjerne og ligger i fotenden av sofaen når man sitter der, beskriver Jannichen.

Dyrebeskyttelsen sier at katten er vant med hund og andre katter, men at den må adopteres til et hjem uten barn i huset.

Hvis du ser mulighet til å ta hånd om den, kan du fylle ut adopsjonssøknad på dnnt.no. Tigerius er helsesjekket, kastrert, har ID-chip i nakken og øretatovering i venstre øre, og har fått vaksine og ormekur.