Maidagene nærmer seg, konstaterer Verdal kommune i en oppdatering i sosiale medier. Det betyr at temperaturen stiger og at ungdom ønsker å treffes.

– De som jobber med ungdom i kommunen og politikontakten får stadig spørsmål fra foreldre om vi tenker at ungdom i ungdomsskolealder har noe på Havfrua å gjøre om kvelden og natta, forteller de.

Rus og få voksne

Svaret er tydelig: Nei, med store bokstaver.

– Det er naturlilg og fint at ungdom ønsker å treffes, og det viktige er at voksne legger til rette slik at ungdom kan henge ute i så trygge rammer som mulig, poengteres det.

Ungdomsarbeid i kommunen og politikontakt, som er Toril Strand Susegg, uttrykker i meldingen både Havfrua og sentrumsområdet er arenaer hvor eldre ungdommer treffes og rus benyttes, og hvor få voksne er innom.

– Barn under 18 år anbefales ikke å henge på disse stedene kveld og natt, fremhever de.

Gode råd

Noen råd på vegen gis også til foreldre til ungdommer. Om å være tilgjengelig og edru, fordi man aldri vet om man får en telefon og trengs for ungdommen sin. Å gjøre gode avtaler og praktisere hent - og ikke vent. Gjerne møte opp før den avtalte hentetiden og se hva som foregår der ungdommene er - en mulighet er å kombinere det med luftetur med hunden eller å stille opp som kveldsvandrer.

– Det er ikke sikkert det er sant at «alle andre» får lov, og det er enklere å sette grenser i fellesskap med andre foreldre, påpeker kommunen og politiet.

Til sist fastslår de at foreldre må sette grenser, stille krav og tåle protester.

– Det ligger mye omsorg og kjærlighet i å være kjip og teit, understreker de.